Maluma mostró cómo le aplicaban una inyección y explotaron las redes; “hoy tocó mostrar la nalguita”

escuchar

El popular cantante Maluma compartió un momento íntimo a través de su cuenta de TikTok, que hasta el momento suma más de dos millones de reproducciones. El músico, que el pasado 27 de abril se presentó en el Yaamava’ Theater, en California, compartió su reacción mientras lo inyectaban. El clip causó una oleada de comentarios divertidos entre sus fanáticos, quienes destacaron sus palabras y gestos traviesos.

“Bueno, mi amor, muestre la nalguita”, pronuncia una voz al comienzo del clip. Maluma confirma después su identidad. “Mi mamá, diciendo que muestre la nalguita. ¿Cómo les parece?”, pregunta a sus seguidores. De repente, se pone de pie, listo para la inyección, y bromea con la enfermera, quien ya tiene la aguja preparada para cumplir con la misión. “Esta es una nalguita relajada”. “Me gusta más el lado derecho”, señala el cantante colombiano, mientras su rostro refleja sus nervios.

En todo momento, la enfermera se encarga de ayudarlo a disminuir la sensación de incomodidad, con algunas palmadas mientras le pregunta si todo está bien. Al terminar, el intérprete del género urbano da su veredicto sobre la aplicación. “No lo sentí (...). Listo mi reina, muchas gracias”, cierra.

Maluma mostró cómo le aplicaban una inyección intramuscular y desató una oleada de comentarios en las redes

El clip suma más de dos mil comentarios y dos millones de reproducciones tras menos de 24 horas de su publicación. En la descripción, Maluma remarcó: “Hoy tocó mostrar la nalguita”.

Sus fans no pudieron evitar dejar sus reacciones, sobre todo quienes remarcaron su deseo de tener el trabajo de la enfermera: “Tan chulo Maluma”; “Qué bendición”; “Dice ‘no lo sentí', pero su cara lo delata”; “¿Dónde aplico para ese puesto? Me ofrezco como voluntaria”; “A ella le dicen la favorita de Dios”; “Que sueño que me diga mi reina”, escribieron.

No obstante, otros mostraron su preocupación por el estado de salud del artista y le preguntaron por qué le habían aplicado la inyección. Si bien en la publicación no se precisa el motivo, esta no es la primera vez que Maluma comparte un clip de este tipo. En años anteriores había recurrido a su cuenta de Instagram para mostrar cómo le ponían vitaminas en los glúteos como parte de su proceso físico durante las giras.

Maluma se reconoce como “un soñador”

Recientemente, el cantante de 29 años se presentó en California. Ante un público que agotó las entradas, cantó algunos de sus éxitos como “Chantaje”, “Borro cassette” y “Felices los 4″.

Dirigiéndose en español a la audiencia, le hizo saber a los presentes que era un honor estar ahí. “Para los que no lo sepan, soy de Medellín, Colombia. Soy un joven soñador como todos ustedes y esta noche tan especial, solo quiero dejar mi granito de arena para que lo pasemos bien”, dijo cuando tomó el escenario, según relató Access Hollywood. El espectáculo cerró con “Hawái”, coreada por todo el público.

Maluma compartió el momento exacto en el que lo inyectaron en su cuenta de TikTok @Maluma

LA NACION