Conmoción en Kansas: el exalcalde de origen mexicano que fue detenido en una reunión con agentes del ICE

Este miércoles 13 de mayo de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Joe Ceballos, exalcalde de la localidad de Coldwater, durante una reunión programada en las oficinas federales de Wichita, Kansas. El arresto del exfuncionario de origen mexicano, quien posee residencia permanente, se produjo tras haber admitido que votó ilegalmente en procesos electorales previos.

Cómo fue la detención de Joe Ceballos en una oficina del ICE

De acuerdo con reportes de la agencia AP y la cadena CNN, el arresto se concretó mientras Ceballos asistía a una cita administrativa acompañado por su abogado, Jess Hoeme.

El exalcalde, de 55 años, había renunciado a su cargo en diciembre de 2025 tras enfrentar cargos estatales por votar sin reunir los requisitos de ciudadanía, una falta que admitió durante su proceso de naturalización al desconocer que los titulares de green card no están habilitados para sufragar.

Si bien en abril se declaró culpable de delitos menores para evitar cargos mayores de perjurio, las autoridades federales procedieron con su detención migratoria.

De acuerdo con CNN, el arresto ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, que busca penalizar estrictamente el sufragio de no ciudadanos.

“Pensar en lo que podría suceder es algo simplemente descabellado”, declaró Ceballos a los periodistas antes de ingresar al edificio federal, donde fue recibido por manifestantes que portaban carteles con lemas como “Apoyamos al alcalde Joe”.

Su defensa legal sostiene que el acuerdo alcanzado con la fiscalía de Kansas por “conducta electoral desordenada” no debería afectar su estatus migratorio, y calificó la insistencia del ICE como una medida desproporcionada frente a una falta que no fue sentenciada como fraude electoral.

El exalcalde, de 55 años, había renunciado a su cargo en diciembre de 2025 tras enfrentar cargos estatales por votar sin reunir los requisitos de ciudadanía (KAKE vía AP) KAKE

Por qué el caso reabre el debate sobre el voto de no ciudadanos en EE.UU.

De acuerdo con AP, el caso de Ceballos cobró relevancia nacional al coincidir con la presión de la administración de Donald Trump para aprobar la Ley SAVE, la cual exigiría pruebas documentales de ciudadanía para el registro electoral.

Los republicanos advirtieron sobre los peligros del voto de no ciudadanos, aunque investigaciones de funcionarios electorales indican que se trata de un fenómeno poco frecuente. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reforzó los sistemas de verificación de ciudadanía que actualmente utilizan al menos 25 estados.

Ceballos, quien llegó a Estados Unidos a los cuatro años y fue una figura popular en su comunidad de 700 habitantes, manifestó haber sido alentado a registrarse para votar durante una excursión escolar a los 18 años.

El proyecto de ley SAVE fue reintroducido en enero de 2025 y cuenta con el respaldo de varios congresistas republicanos

A pesar de haber servido dos mandatos como alcalde y ser un votante declarado del partido republicano, el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, impulsó la acusación inicial que derivó en su renuncia.

La comunidad de Coldwater mostró su respaldo al exfuncionario, lo que destacó su trayectoria como un ejemplo del “sueño americano” que ahora se ve amenazado por la posibilidad de una deportación.

Qué puede pasar ahora con Joe Ceballos

Según expertos de CNN, tras su detención, el equipo legal de Ceballos buscará que un juez de inmigración le otorgue la libertad bajo fianza mientras se resuelve su situación.

La administración federal mantuvo una postura rígida, ya que vinculó este tipo de casos con la seguridad nacional y la integridad del sistema electoral. Por su parte, el ICE no emitió comentarios sobre el paradero actual del exalcalde o el tiempo que permanecerá bajo custodia federal antes de su audiencia.