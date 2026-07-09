Tiene 96 años, vive en el hotel donde se hospeda Francia en Boston y Mbappé le regaló su camiseta: “Es mi favorito”

El Mundial 2026 dejó una historia particular en Boston que trasciende lo deportivo. Shirley, una mujer de 96 años que vive en el hotel Four Seasons, donde se aloja la selección de Francia, pasó de ser una huésped más a convertirse en una presencia habitual para los futbolistas durante su estadía en la ciudad.

Shirley, la vecina de Back Bay que se volvió cercana a la selección de Francia

Shirley reside en el barrio de Back Bay y comparte el mismo edificio donde se hospeda la selección francesa durante su paso por Boston. La convivencia cotidiana permitió que los encuentros con jugadores y miembros del cuerpo técnico se volvieran habituales.

“Me hace muy feliz ver un éxito así, ver a personas exitosas y al mundo disfrutando de todo el espíritu deportivo. Espero que ganen todos los días”, dijo Shirley en una entrevista con France 24.

Su interés por el fútbol también tiene una explicación. Fue su cuidadora, Samia, quien despertó en ella la curiosidad por seguir a Francia. “Le hablé sobre Francia y yo apoyo al equipo. Soy francesa y lo amo, él (Mbappé) es mi favorito”, dijo su cuidadora.

Samia, de origen argelino y con varios años de residencia en territorio francés, es aficionada de “Les Bleus” y comenzó a compartir con Shirley cada partido del seleccionado.

“Estoy muy emocionada. Fui a Filadelfia a ver el partido el fin de semana pasado. Así que, créanme, los apoyo al 100%. Quiero que vuelvan a Francia con la copa”, dijo, según lo retomado por NBC Boston.

El acercamiento entre Shirley y la selección de Francia surgió de manera espontánea. Mientras almorzaba en el hotel, integrantes de la delegación se acercaron para saludarla y le dijeron que los jugadores querían conocerla.

Desde entonces, el contacto se volvió frecuente y dio lugar a una relación que continúa durante la participación del equipo en el torneo. “¡Son mis amigos!”, señaló la mujer de 96 años.

Cada vez que el plantel deja el hotel para dirigirse a entrenamientos o compromisos oficiales, Shirley suele ubicarse en su silla para despedirlos y recibirlos a su regreso. Esa rutina hizo que dentro de la delegación comenzaran a verla como una figura cercana durante la competencia.

La mujer de 96 años recibió como obsequio la camiseta de Mbappé Petr David Josek - AP

La camiseta de Kylian Mbappé y la promesa si Les Bleus ganan el Mundial 2026

Como reconocimiento por el apoyo constante, la delegación francesa le entregó una camiseta oficial vinculada a Kylian Mbappé. El obsequio marcó otro momento especial dentro de una relación que crece con el paso de los días. “¡Allez Bleus! (¡Vamos azules!). Les agradezco por la camiseta”, dijo Shirley.

Junto con el regalo llegó una promesa. Según relató la mujer, si Francia consigue levantar la copa del Mundial 2026, Mbappé firmará la prenda. Además, recordó que también le comentaron que ese detalle incrementaría considerablemente su valor.

Desde entonces, Shirley sigue cada presentación del conjunto francés con la expectativa de volver a encontrarse con los jugadores y, al mismo tiempo, esperar que el equipo continúe rumbo hacia el partido final en el campeonato.

Los jugadores de la selección de Francia le prometieron que si logran ganar el Mundial y levantar el trofeo le firmarán la camiseta Dan Mullan - POOL Getty

Francia vs. Marruecos en Boston, el cruce que define el pase a semifinales

En el plano deportivo, la selección dirigida por Didier Deschamps afronta los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que debe enfrentar a Marruecos este jueves 9 de julio en el Estadio Boston.

El conjunto europeo alcanzó esa fase después de superar a Paraguay por 1 a 0 en los octavos de final con un penal convertido por Kylian Mbappé. Anteriormente había eliminado a Suecia con un triunfo por 3 a 0 en los dieciseisavos de final.

Durante la fase de grupos, Francia finalizó en el primer lugar del Grupo I con puntaje ideal luego de vencer a Senegal, Irak y Noruega. Si consigue derrotar a Marruecos, avanzará a las semifinales del certamen, previstas para el 14 de julio en Dallas, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica.