Alerta en Boston, hoy: calles cerradas por agentes del ICE y desvíos por operativo del Mundial 2026

Boston se prepara para una serie de cambios de movilidad y seguridad ante los siete encuentros del Mundial 2026 que se disputarán en el área metropolitana. Las autoridades locales informaron que gran parte del operativo se concentra en los accesos de transporte utilizados por los aficionados que se trasladan hacia Foxborough, donde está el estadio sede del torneo.

Cierres de calles y modificaciones en el tránsito debido al Mundial 2026 en Boston

Este sábado 13 de junio, el Gillette Stadium, en Foxborough, sede del área de Boston, recibe a los aficionados para el primer encuentro de fase de grupo entre Haití y Escocia.

Debido a la magnitud del evento, varias calles y rutas permanecerán cerradas y presentarán desvíos, por lo que las recomendaciones oficiales apuntan a que los asistentes comiencen a organizar sus desplazamientos.

Se prevé un aumento considerable de la circulación vehicular en las rutas que conectan Boston con el estadio. Según WCVB, los cierres están ubicados específicamente en Summer Street (entre Atlantic Ave y Dorchester Ave). La programación será:

Cierre total de 8 horas durante los días de partido (13 de junio, 19 de junio, 29 de junio y 9 de julio).

durante los días de partido (13 de junio, 19 de junio, 29 de junio y 9 de julio). Apertura parcial (solo lado norte/hacia el oeste) los días 16, 23 y 26 de junio.

Además del cierre principal en Summer Street, se esperan las siguientes afectaciones:

Debido a que se proyecta que hasta 20.000 aficionados utilicen la South Station por partido, el área circundante estará bajo estrictas medidas de seguridad y control de tráfico desde seis horas antes del inicio hasta seis horas después del final, según la información oficial.

por partido, el área circundante estará bajo estrictas medidas de seguridad y control de tráfico desde seis horas antes del inicio hasta seis horas después del final, según la información oficial. Se implementarán medidas temporales de gestión de tráfico y áreas de acceso restringido alrededor de City Hall Plaza y otros puntos clave del centro, debido a la Zona del FIFA Fan Festival .

y otros puntos clave del centro, debido a la . Storrow Drive y Soldiers Field Road en Boston, así como Memorial Drive en Cambridge, permanecen cerradas para camiones, autobuses y vehículos de gran tamaño debido a puentes con alturas de hasta solo nueve pies (2,7 metros).

y en Boston, así como en Cambridge, permanecen cerradas para camiones, autobuses y vehículos de gran tamaño debido a puentes con alturas de hasta solo nueve pies (2,7 metros). Como rutas alternativas se sugieren Beacon Street, Commonwealth Avenue y la Massachusetts Turnpike .

. Se aplicarán cierres de calles locales y cambios en las condiciones del tráfico alrededor del Gillette Stadium. El único acceso vial permitido al estadio será a través de la Ruta 1 (MA Route 1).

Según las autoridades, estas medidas buscan facilitar el movimiento de miles de personas que viajarán hacia y desde Foxborough antes y después de los encuentros.

Los organizadores también indicaron que los servicios especiales de trenes y autobuses serán una de las principales alternativas para reducir el impacto del tráfico durante los días de partido.

Boston será sede de un total de siete partidos durante el Mundial 2026 Michael Dwyer - AP

Cómo es el operativo de seguridad durante el Mundial 2026

La organización del campeonato involucra la coordinación de más de 70 organismos locales, estatales y federales. Entre ellos participan fuerzas de seguridad, agencias de transporte y organismos vinculados a la protección de infraestructuras críticas.

Dentro de ese esquema aparece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuya presencia ha generado consultas entre residentes y visitantes. De acuerdo con las directrices difundidas para el torneo, su intervención estará vinculada a tareas de seguridad pública y prevención de delitos específicos.

El zar fronterizo, Tom Homan, explicó que la prioridad de la agencia será contribuir a que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para jugadores, espectadores y personal involucrado en la organización.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional", dijo Homan a CBS News. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

Según las autoridades, el ICE tendrá un operativo de seguridad durante el Mundial 2026 Imagen generada con IA

Primer partido del Mundial 2026 en Boston

El debut de la sede de Boston en el Mundial 2026 es este sábado 13 de junio con el encuentro entre Haití y Escocia. El partido comenzará a las 21 hs (hora local), y se disputará en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough.

El recinto se encuentra a una distancia aproximada de entre 60 y 90 minutos del centro de Boston. Para esa jornada, los estacionamientos abren a las 17 hs, mientras que las puertas del estadio estarán habilitadas desde las 18 hs. Las autoridades recomiendan llegar con tiempo debido al volumen de asistentes esperado.