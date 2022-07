Mega Millions: el premio mayor sube a 1100 millones de dólares; cómo jugar desde Estados Unidos

El premio mayor de Mega Millions tiene un nuevo pozo acumulado para este viernes 29 de julio, el gran total es de 1100 millones de dólares, con un valor en efectivo de 648,2 millones. Con este ajuste será el segundo más grande en los 20 años de historia que tiene esta lotería, solo detrás del récord de 1537 millones de dólares ganado el 23 de octubre de 2018. Ese billete se vendió en Carolina del Sur y es también el mayor con un solo ticket de lotería en el mundo.

¿Dónde están los ganadores de Mega Millions?

El pozo acumulado del Mega Millions para este viernes es de más de mil millones de dólares

En los 29 sorteos desde que se ganó el premio mayor por última vez en Tennessee, el 15 de abril, ha habido 28,1 millones de boletos ganadores en todos los niveles de premios, incluidos 42 con un valor de 1 millón o más. De acuerdo con el sitio web de la lotería, estos grandes premios se quedaron en 17 estados de todo el país: Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas y Virginia.

¿Dónde se ganaron los premios mayores de Mega Millions este 2022?

Los cuatro premios mayores de Mega Millions en este año cayeron en California, Nueva York, Minnesota y Tennessee.

¿En qué partes de Estados Unidos se puede jugar a Mega Millions?

El premio mayor del Mega Millions suma más de 1100 millones de dólares Nam Y. Huh - AP

Si alguien se lleva el total acumulado de hoy, los premios mayores de Mega Millions volverán a los 20 millones de dólares, desde donde parten. Su incremento se debe a las ventas, tasas de interés y acumulados. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 303 millones.

Para participar en el Mega Millions solo hay que comprar un boleto de 2 dólares. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones, los jugadores pueden agregar el Megaplier por 1 dólar adicional para multiplicar sus premios, siempre y cuando no sea el mayor.

Los boletos de Mega Millions se venden en 45 estados, Washington, DC y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los sorteos se llevan a cabo todos los martes y viernes.

Las formas de ganar

5 números y Mega Ball: bolsa acumulada con el premio mayor

5 números: Un millón de dólares

4 números y Mega Ball: 10.000 dólares

4 números: 500 dólares

3 números y Mega Ball: 200 dólares

3 números: 10 dólares

2 números y Mega Ball: 10 dólares

1 números y Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares

¿A qué hora se sortea el premio Mega Millions?

Los sorteos se llevan a cabo a las 11 p. m., hora del este, los martes y viernes en Atlanta, Georgia.

La mitad de las ganancias de la venta de cada boleto de Mega Millions permanece en el estado donde se vendió, donde el dinero respalda a los beneficiarios de la lotería y las comisiones de los minoristas. Los ingresos se asignan de manera diferente en cada jurisdicción.

Si alguien resulta ganador, puede elegir entre dos opciones: seleccionar anualidad a pagarse en 30 años o en efectivo, que si se toma en cuenta el pozo acumulado sería de 648,2 millones.