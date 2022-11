Mencionó las expresiones coloquiales en inglés que “hay que saber” y se lo agradecieron: “Te pueden salvar”

escuchar

Pau es niñera en Estados Unidos y gracias a eso logró aprender las expresiones más comunes que dicen los ciudadanos estadounidenses en inglés. Quiso compartirlo con todos los extranjeros que llegan por primera vez al país norteamericano, con el objetivo de que puedan estar más presentes en una charla, ya que las traducciones no siempre son literales y ella les dio un toque latino. “Te pueden rescatar en alguna conversación”, aseguró.

Es muy frecuente que, al llegar a un país en el que no se habla el idioma propio, haya confusiones o errores en la traducción, porque los traductores digitales o cualquier conocimiento previo pueden llegar a ser insuficientes en las charlas cotidianas, según la tiktoker. Para ella es importante saber cuál es la conversión coloquial de cada una de las expresiones que más escucha al residir en territorio de EE.UU e hizo una lista en su cuenta @paulatina_co con las más populares: tanto sobre cómo se escriben, cómo se pronuncian y qué significan en un lenguaje más informal.

Tradujo las expresiones típicas de EE.UU. al español

“You fine, you fine” - Significado en español: “Está bien, está bien”.

“Hey, what’s up?” - Significado en español: “ Hey, ¿Qué más?”.

“No way” - Significado en español: “ De ninguna manera ”.

”. “Really?” - Significado en español: “¿ En serio? ”.

”. “No worries” - Significado en español: “ No te preocupes ”.

”. “Just in case” - Significado en español: “ Por si las moscas ”.

”. “Whatever” - Significado en español: “ Cualquier cosa ”.

”. “Oh my goodness” - Significado en español: “ Dios mío” .

. “It’s up to you!” - Significado en español: “Como tú quieras”.

“Just kidding” - Significado en español: “ Es molestando ”.

”. “Nice to meet you” - Significado en español: “ Qué lindo conocerte” .

. “What do you mean?” - Significado en español: “ ¿Qué quieres decir?”.

“Have fun!” - Significado en español: “ Pásala bien ”.

”. “Never mind” - Significado en español: “ No importa ”.

”. “Be careful” - Significado en español: “ Ten cuidado ”.

”. “It’s not my business” - Significado en español: “Ese no es mi asunto”.

“Anyway” - Significado en español: “De cualquier forma”.

“¿Are you kidding me?” - Significado en español: “¿ Me estás hablando en serio ?”.

?”. “Hurry, hurry” - Significado en español: “Apúrate”.

La reacción de los usuarios que también hablan inglés

Algunas personas le agradecieron por su aporte en un tema que ellos consideraron importante a la hora de viajar o emigrar: “Quiero que sea mi maestra personal”. Otros también tomaron con humor los errores de pronunciación: “Le dije ‘harry harry’ y me dijo ‘me llamo Carlos’, no me entendió”, aseguró una persona que hacía referencia a que quiso usar la expresión de “hurry” y le salió mal.

Tradujo las expresiones típicas de EE.UU. al español, parte 2

También hubo quienes la corrigieron con el objetivo de guiar a los principiantes, en frases como:

1. “Are you kidding me?”

Una persona dio consejos sobre cómo decirlo de manera más coloquial: “Es más como ‘cuidado’. Pero, ‘¿are you kidding me?’, yo lo traduzco como ‘¿me estás jod...?’ es algo más exacto”.

2. “Be careful”

Para un usuario la expresión “be careful” no es la más exacta. “Yo utilizaba el ‘take care’”, mencionó.

3. “Never mind”

Dos personas más aclararon que ellos consideraban que “never mind” era más una expresión traducida a cuando alguien quería decir: “Olvídalo”. Mientras que “doesn’t matter” era la verdadera traducción de “no importa”.

LA NACION