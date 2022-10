Quiere hacerse una cirugía en los ojos para parecerse a una celebridad, pero puede generarle graves efectos

escuchar

Bryan Ray es un joven estadounidense que gastó más de 100.000 dólares en cirugías estéticas con el objetivo de parecerse a una famosa cantante, de quien ha sido fan desde hace muchos años. Cuando tenía 17 años empezó a modificar su apariencia, pero el procedimiento que quiere realizarse en los ojos para tenerlos del mismo color que Britney Spears podría dejarlo ciego. Este aficionado de los cambios está dispuesto a correr el riesgo y salir del país para lograr su objetivo con cirujanos extranjeros.

El viaje comenzó cuando su mamá le regaló más de US$22.000 para que se hiciera un tratamiento dental de carillas. Siempre quiso tener la sonrisa de Britney y en ese momento lo logró, pero después sus anhelos escalaron y a los 21 se hizo la rinoplastia con el afán de parecerse cada vez más a la intérprete de “One More Time”.

Britney Spears siempre ha sido su inspiración y está dispuesto a hacer todo para satisfacer su fanatismo @beeray416/Instagram

Desde entonces, Bryan no ha parado de hacerse modificaciones: “No he terminado. Soy una obra de arte en curso. Cuando me miro en el espejo soy muy feliz. ¿Soy perfecto? No, absolutamente. Soy humano como todos los demás y aspiro a un cierto nivel de belleza que me inspiró Britney Spears y eso nunca cambiará porque mi admiración por ella solo ha crecido en las últimas dos décadas”, dijo para Daily Star.

Su próximo objetivo es hacerse un láser de ojos para convertirlos en color avellana. Los tiene naturalmente oscuros, pero aseguró que desea algo diferente: “He estado interesado en cambiar el color de mis ojos de forma permanente y hay una cirugía con rayo láser que no existe aquí en Estados Unidos y podría terminar ciego y perder la vista para siempre”.

Los riesgos no son un problema para él y está dispuesto a correrlos. “Tendré que ir al extranjero. He tenido amigos que fueron con este médico y tuvieron resultados increíbles. A partir de ahora, mi color de ojos es lo que me enfoca y me emociona”, detalló para el mismo medio.

Para el residente de Los Ángeles todo vale la pena y siempre tendrá en mente que ser idéntico a Britney Spears es como su lema de vida: “Creo que es más hermosa ahora que hace 20 años porque mi crecimiento emocional es más fuerte y ella siempre será el pináculo de la belleza ante mis ojos. Lucharé por una como la de ella”, cerró Bryan.

El estadounidense inició con sus cirugías a los 17 años @beeray416/Instagram

¿Qué dicen los expertos sobre el láser de ojos?

Este procedimiento es conocido como Stroma, según el medio citado, y consta de eliminar el pigmento que tiene el iris del ojo para modificarle el color. Es bastante riesgoso y por ello los expertos no lo recomiendan.

Optimax, una compañía de tratamientos oculares con sede en Birmingham, dijo que esta alternativa de cambiar el color de ojos no es la más viable: “Las posibles complicaciones parecen superar cualquier beneficio. Hay soluciones temporales disponibles para cualquier persona que desee cambiar el color de sus ojos, que no provocan drenajes oculares bloqueados, glaucoma o cataratas”.

La mayoría de los oftalmólogos están en contra de esta cirugía, incluso la Academia Estadounidense de Oftalmología se pronunció públicamente en 2014 al respecto y exhortó a todos los interesados a desistir, según Optimax.

