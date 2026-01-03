Menú especial: el verdadero origen de la “Cajita Feliz” que cambió para siempre la comida en McDonald’s para niños

La historia de McDonald’s que conocen los amantes de la hamburguesa comienza en 1954, cuando Ray Kroc descubrió un pequeño restaurante de hamburguesas en California. Sin embargo, existe un relato igual de llamativo: el origen de la conocida Cajita Feliz (Happy Meal, en inglés) para niños. Esta es atribuida a Yolanda de Cofiño, una mujer de origen chileno, y el ejecutivo estadounidense Bob Bernstein.

Desde Guatemala: la historia de Yolanda de Cofiño en McDonald’s

En 1974, José María Cofiño abrió el primer local de McDonald’s en Guatemala para presentar la franquicia en la región. Previo a la inauguración, el empresario viajó varias veces a El Salvador para capacitarse y conocer los procesos operativos, según consignó el sitio web de McDonald’s.

La franquicia estadounidense llegó a Guatemala en 1974 Gene J. Puskar - AP

Yolanda, esposa de José María, se unió a la compañía poco después de que el menor de sus cinco hijos comenzara sus estudios. Se enfocó en el área de mercadeo de la franquicia y asistió a la Universidad de la Hamburguesa en Oak Brook, Illinois, para adentrarse aún más en el mercado.

“Me fui 20 días a ese curso donde me instruí sobre mercadeo y obtuve bastante información útil para el negocio. Todos los años iba a reuniones de mercadeo internacional, donde aprendí mucho, porque estaba en contacto con grandes mercadólogos del mundo. Esa fue mi preparación”, señaló la empresaria en diálogo con Prensa Libre.

En 1978, se presentó de manera oficial la Cajita Feliz a nivel mundial X/@McDonaldsEgypt

La empresaria nació el 29 de julio de 1934 en Chile. Llegó a Guatemala en 1956, luego de que su padre fuera nombrado embajador y decidió quedarse tras conocer a quien sería su futuro esposo.

El origen de la Cajita Feliz en Guatemala

Durante su paso por los restaurantes, Fernández habría notado que los niños no podían terminar las comidas que ofrecían. Como alternativa, decidió ofrecer un menú especial que incluía hamburguesas, papas, soda pequeña, en menor tamaño, y un juguete o dulce.

“Yo pasaba mucho tiempo en los restaurantes y me di cuenta de que los niños pedían alimentos que era imposible que comieran. Así fue como nació el menú de McDonald’s para que las personas no desperdiciaran su tiempo ni dinero”, recordó Yolanda en una entrevista para la franquicia.

Al poco tiempo de mostrar su idea en las sucursales de Guatemala, McDonald’s Corporation le pidió que presentara su menú en la Convención Internacional de Marketing en Chicago. En 1978 se presentó de manera oficial como Cajita Feliz.

Yolanda presentó el concepto de la Cajita Feliz como una alternativa de comida para niños X/@timeblastertoys

La otra historia de la Cajita Feliz en EE.UU.

El menú infantil cuenta con otro relato en Estados Unidos. De acuerdo con CNN, McDonald’s estaba perdiendo su control del mercado para niños por sus menús y tiendas. Fue así como la compañía le pidió a Bernstein, un especializado en marketing infantil, que desarrollaran un concepto para atraer a su mercado principal.

Bernstein habría creado la Cajita Feliz luego de ver a su hijo observar su caja de cereal cada día Orlin Wagner/AP

Bernstein observaba a su hijo pequeño comer cereal todos los días y notó que cada mañana sostenía la caja de cereal y la examinaba. Fue como, a fines de la década de 1970, tuvo la idea de crear una caja de comida infantil para McDonald’s, con los arcos dorados de la compañía como asas y juegos como rompecabezas.

En 1977, la Cajita Feliz, que incluía una hamburguesa grande, papas fritas, galletas Keebler, un refresco y un juguete sorpresa de Cracker Jack, se lanzó solo en las franquicias de Kansas City, Denver y Phoenix como artículo promocional. Dos años después, se convirtió en un producto nacional.