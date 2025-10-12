Es venezolana, llegó como estudiante a EE.UU. y ahora le imprime publicidad a McDonald’s en Dallas: cómo emprendió

Una migrante venezolana que vive hace más de diez años en Dallas detalló cómo logró impulsar su emprendimiento y, en la actualidad, le imprime publicidad a McDonald’s. También relató su experiencia en Estados Unidos y las razones por las que abandonó su país natal.

Cómo una emprendedora venezolana llegó a imprimir la publicidad de McDonald’s en Texas

Karen emigró a Estados Unidos con una visa de estudiante hace una década, pero su instinto la llevó a comenzar un negocio propio en Texas. Así, con apenas un año en el territorio norteamericano, se dispuso a comprar toda la maquinaria requerida para su empresa de diseño.

Una migrante venezolana en EE.UU. contó cómo logró trabajar con McDonald's y su comienzo en Dallas

A través de una entrevista con el comunicador Jhonatan Olivares, la joven contó en un video de TikTok cómo fue su trayectoria hasta lograr el éxito que consagra en la actualidad su compañía.

“Al principio, tuvimos un punto de venta muy chiquito, que lo conservamos todavía. Empezamos vendiendo subcontratando todo lo relacionado con la publicidad”, señaló. Pero Karen tuvo malas experiencias en un inicio. “Cuando nos empezaron a dejar mal los subcontratistas, nos vimos obligados a decidir fabricar todo lo que vendemos”, aseveró.

La empresa se dedica al diseño y publicidad de otras compañías Instagram/yoursignsworld

En mayo de 2015, Karen creó Your Signs World, junto a su esposo Luis, en un espacio en el centro comercial de Irving. Ambos son expertos en la ingeniería industrial; ella se dedica a la atención al cliente y lidera las ventas, mientras que él supervisa la producción y la fabricación.

Tras un primer contacto con un gerente de McDonald’s, el cliente recomendó el servicio de Karen a otros locales. En la actualidad, operan en 17 sucursales de la multinacional en Dallas.

Cuántas sedes tiene la empresa venezolana en Texas y cuánto factura

La sede principal de Your Signs World se encuentra en el 3701 S. Cooper St., suite 143, en Arlington. Con el primer negocio en Irving, en total son cuatro locales en Texas que operan con la publicidad y el diseño para otras compañías, cuyo progreso supuso un trayecto de ocho años y que se encuentran en:

Fort Worth : en el 4200 South Fwy, suite 2C 177.

: en el 4200 South Fwy, suite 2C 177. Grand Prairie : en el 2477 NW Dallas St.

: en el 2477 NW Dallas St. Irving: en el 3739 de Irving Mall.

El local cuenta con cuatro sucursales en Texas Instagram/yoursignsworld

En agosto de 2024, una organización reconoció el emprendimiento de Karen y Luis y otorgó a la firma el LatinMara Awards Edición Especial, como empresa del año, enmarcado entre los 50 hispanos más influyentes en Dallas ese año.

La dueña del negocio advirtió que su trabajo con McDonald’s le proporciona un ingreso de entre 5000 y 10.000 dólares al mes. “Desde bordados elegantes hasta impresiones vibrantes en camisas, polos, jackets y más. Transformamos tu visión en realidad”, describió su desempeño.

Por qué la emprendedora venezolana se mudó a Estados Unidos

Karen relató que decidió abandonar Venezuela debido a la creciente inseguridad que persiste en el país desde hace varios años. “No puedo extrañar la inseguridad que viví”, apuntó.

En ese sentido, contó que vivió un robo en el que le apuntaron con un arma y que estuvieron a punto de secuestrarla. “Casi vi perder mi vida y la de mi esposo”, señaló.