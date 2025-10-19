Messi amarra la Bota de Oro de la MLS con un majestuoso triplete para Miami

El Inter Miami cerró el sábado la temporada regular de la MLS con una goleada 5-2 ante el Nashville SC y un triplete de goles de Lionel Messi, que prácticamente aseguró su primera Bota de Oro de la liga norteamericana.

Con 65 puntos, el equipo floridano concluyó la fase regular en la tercera posición de la Conferencia Este y tendrá al mismo Nashville como rival en la primera ronda de playoffs a partir del 24 de octubre.

Este sábado Messi calentó motores para las eliminatorias con dos dianas de extraordinaria factura en los minutos 35 y 81 y otra de penalti en el 63, en el Geodis Park de Nashville (Tennessee).

El capitán albiceleste, de 38 años, cerró el curso con un asombroso registro de 29 tantos en 28 partidos, una marca que difícilmente será alcanzada en el resto de partidos de la última jornada del sábado.

Con 24 goles le siguen el inglés Sam Surridge, que anotó un tanto para Nashville, y el gabonés Denis Bouanga, que jugaba en la noche con Los Angeles FC frente al Colorado Rapids.

Messi sumará probablemente este reconocimiento a un palmarés incomparable, que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

El argentino es además el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña, un galardón que ningún futbolista conquistó dos años seguidos.

"¿Qué voy a decir de Leo? Hoy ha estado excepcional como normalmente suele estar", le reconoció su entrenador, Javier Mascherano. "Seguramente le otorgarán el premio al jugador más valioso por lo que ha demostrado".

"Obviamente es el mejor que ha jugado este deporte.

Continúa demostrándolo y estoy muy contento por él porque hoy nos ayudó a ganar el partido", afirmó El Jefecito.

El gran reto de Messi, sin embargo, es guiar al Inter hasta el primer título de liga de su historia, comenzando por el cruce ante Nashville en la primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

El año pasado, en la primera postemporada de Messi en la MLS, Miami fue eliminado en esa primera fase ante el Atlanta United.

Liderato en juego en el Oeste

El Inter viajó a Nashville en busca de un triunfo con el que desbancar de la segunda plaza del Este al FC Cincinnati, que conservó ese lugar al batir 3-0 al CF Montreal.

Los locales, especialmente Surridge, perdonaron claras oportunidades de gol en la primera media hora de juego y Messi se lo hizo pagar en una excepcional acción individual.

La Pulga controló con el pecho en el aire un pase de Jordi Alba, se deshizo de un primer defensor con un control orientado, de un segundo con un recorte y engatilló un zurdazo letal desde fuera del área.

Nashville encontró la puntería antes del descanso y se puso por delante con un cabezazo en el área pequeña de Surridge en el 43 y un contragolpe culminado por el canadiense Jacob Shaffelburg en el 45+6.

El Inter digirió el golpe en el descanso y a la vuelta le dio la vuelta al marcador en sólo cuatro minutos, comenzando por el tanto de penalti de Messi, señalado por manos del hondureño Andy Nájar.

El también argentino Baltasar Rodríguez aumentó la ventaja de Miami al remachar un balón suelto en el área tras disparo de Luis Suárez en el 67.

Messi culminó su hat trick con otro gol de museo en el que habilitó a Ian Fray en el área y, después de que el jamaicano le sirviera el balón de espaldas, lo colocó en el ángulo contrario.

El argentino pudo llegar al póker particular en un mano a mano con el arquero Joe Willis pero prefirió ceder la pelota al venezolano Telasco Segovia para que completara la manita en el 90+1.

La última fecha se cerraba con los duelos de la Conferencia Oeste donde el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller defendía su primer lugar en la visita del FC Dallas.

Su única amenaza es el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano", que visitaba al Portland Timbers con la ilusión de un liderato que redondearía una histórica temporada de debut en la MLS.

