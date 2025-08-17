Messi da el triunfo al Inter Miami en un mágico regreso

Superada una breve lesión, Lionel Messi regresó este sábado con su magia intacta en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante Los Angeles Galaxy en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía.

El lateral español Jordi Alba abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) al aprovechar un pase entre líneas de su compatriota Sergio Busquets en el minuto 43.

El Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59 con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi, que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue reclamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

En el 84, el astro argentino rompió el empate en una fabulosa acción en la que recibió un pase en la frontal del área de Rodrigo De Paul, quien también comenzó el choque desde el banco.

Messi recortó al uruguayo Lucas Sanabria y se acomodó la pelota en la zurda para un remate que entró pegado al poste.

Cinco minutos después levantó de nuevo al público cuando recibió la pelota de espalda y le regaló una asistencia de tacón a Luis Suárez para que el ariete uruguayo colocara el 3-1 definitivo.

El argentino, líder goleador de la MLS con 19 dianas en 19 partidos, demostró que está listo para el duelo del miércoles frente a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.