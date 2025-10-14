Messi lanza su propio torneo de promesas del fútbol en Miami

Lionel Messi anunció este martes el lanzamiento en diciembre en Miami de un torneo de jóvenes promesas en el que participarán clubes como el Barcelona y el Manchester City y que se denominará Messi Cup.

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo", anunció el astro argentino a sus 507 millones de seguidores en Instagram.

"Además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste! #MessiCup", agregó la actual estrella del Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

En un comunicado, el Inter señaló que será uno de los ocho equipos de categoría Sub-16 que competirá en la Messi Cup.

Otros dos participantes serán argentinos: River Plate y Newell's Old Boys, el club de la infancia de Messi en Rosario.

También competirán el Barcelona, el equipo donde se formó y ganó todos los títulos posibles, y otras cuatro escuadras europeas: Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Chelsea.

La competición constará de 18 partidos que se disputarán entre el 9 y el 14 de diciembre en el centro deportivo del Inter Miami en Fort Lauderdale (Florida).

La final tendrá lugar en el Chase Stadium, la cancha del Inter, con capacidad para unos 22.000 espectadores.

"Más que un torneo, se trata de una serie de eventos en vivo y una plataforma digital que fusiona deporte, cultura e innovación", dijo el Inter.

"Su misión es generar valor a largo plazo: para los atletas que construyen su futuro, para las comunidades unidas por la pasión del juego y para las marcas que buscan asociaciones auténticas y duraderas en la nueva era del fútbol", agregó.

La Messi Cup está organizada por 525 Rosario, productora deportiva y de entretenimiento fundada el año pasado por la estrella argentina.

De acuerdo con su página web, el torneo tiene la intención de expandirse más allá de Miami con fases de clasificación y futuras ediciones en otras ciudades anfitrionas.

"La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana", señaló en un comunicado Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.

Messi, de 38 años, no ha confirmado por ahora un acuerdo para renovar su contrato con el Inter, que concluye a final de este año, pero su relación con la franquicia va mucho más allá de su extraordinario rendimiento sobre el césped.

Como parte de esta alianza, los equipos de la academia del Inter, en los que juegan sus tres hijos pequeños, lucirán la próxima temporada en sus equipaciones el logo del futbolista.

Al colgar las botas, el capitán albiceleste tendrá una opción para adquirir una participación en la franquicia.

