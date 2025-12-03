Messi revive su dolorosa rivalidad con Müller en la final de MLS

Entre Lionel Messi y su primer título de la MLS con el Inter Miami se ha cruzado un viejo conocido, el alemán Thomas Müller, que está resuelto a amargarle otra final al astro argentino este sábado.

Müller, aterrizado en agosto en el Vancouver Whitecaps de la liga norteamericana, ha sido una "bestia negra" particular para Messi desde su primer encuentro 15 años atrás.

El mediapunta, de 36 años, fue una presencia constante en algunas de las derrotas más desgarradoras de la histórica carrera del Diez, tanto con el Bayern de Múnich como con la selección germana.

La peor de todas ocurrió en la única final que los había reunido hasta ahora, la del Mundial de Brasil en 2014, cuando Alemania apartó del título a Argentina con un solitario gol de Mario Götze en la prórroga.

Y este mazazo en el Maracaná de Rio de Janeiro, que Messi solo superó gracias a la victoria Albiceleste en Catar 2022, no es el único en el historial personal entre ambos íconos.

En el Mundial de Sudáfrica de 2010, Alemania ya destruyó el sueño de un joven Messi de avanzar hacia el título bajo la guía de su ídolo Diego Armando Maradona.

Con un gol inicial de Müller, la escuadra europea le asestó una paliza 4-0 a la sudamericana en cuartos de final, que no fue siquiera la mayor humillación del cara a cara.

En agosto de 2020, con Müller sobre el césped y Hansi Flick en el banco, el Bayern aniquiló por 8-2 al Barcelona de La Pulga en unos cuartos de la Liga de Campeones disputados a puerta cerrada en Lisboa debido a la pandemia de covid-19.

Deseaba esta final

Autor de un doblete en Lisboa, Müller ha salido vencedor en siete del total de 10 partidos en que enfrentó a Messi, incluidos los dos últimos precedentes en los que el argentino militaba en el París Saint-Germain.

Entre los tres triunfos del zurdo albiceleste se cuenta una goleada 3-0 del Barcelona al Bayern en semifinales de la Champions League de 2014/2015, la cuarta y última Orejona que alzó el argentino en sus casi dos décadas en Europa.

En 2023 abandonó el fútbol de máximo nivel para ponerse al frente del Inter Miami, una joven franquicia que encontró en el último lugar de la MLS y que, en solo unas semanas, guió al primer trofeo de su historia en la Leagues Cup.

En el torneo doméstico, no obstante, el Inter no había superado una ronda de playoffs hasta el recorrido actual hasta la final del sábado, que jugarán frente a su público en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

Messi, a sus 38 años, fue el máximo artillero de la fase regular, con 29 goles en 28 jornadas, y en las eliminatorias subió incluso una marcha, con seis dianas en cinco partidos.

Con el irresistible momento de su capitán, y las tribunas a favor, el Inter es favorito al triunfo si bien Vancouver ha practicado quizás el mejor fútbol de la temporada y la llegada de Müller ha tenido un impacto inmediato, marcando ocho goles en 11 partidos.

Aunque recalcó que "esto no es Messi contra Müller", el propio atacante alemán reconoció que el reencuentro es clave para que esta final de la MLS tenga la mayor repercusión que se recuerda.

"Cuando tienes un enfrentamiento como este, más personas están mirando. Y si más personas observan, el valor para ti como jugador y para tu equipo es mucho mayor", señaló. "Es una gran final. Deseaba esta final y aquí estamos. Es genial para todos".

gbv/raa/