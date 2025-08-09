Messi será baja del Inter Miami en el derbi ante Orlando, dice Mascherano

Lionel Messi será baja del Inter Miami en el derbi floridano del domingo ante Orlando City, por la jornada 28 de la MLS, dijo este sábado su entrenador, Javier Mascherano, quien no obstante aseguró que la recuperación del astro argentino va por buen camino.

"No está disponible para mañana", dijo a periodistas el Jefecito. "Leo está bien, sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que viene".

Messi, de 38 años, sufrió una "lesión muscular leve" en la pierna derecha al comienzo del partido de la primera ronda de la Leagues Cup en el que las Garzas vencieron en penales al mexicano Necaxa el sábado pasado, según informó su club.

Ante Orlando City el campeón del mundo argentino firmará su segunda ausencia consecutiva, luego de perderse la victoria 3-1 sobre Pumas de México a mitad de semana, en el cierre de la fase de grupos del torneo que enfrenta a clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses.

"Somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros", afirmó Mascherano.

En el entrenamiento de este sábado del Inter, el 10 realizó trabajos diferenciados en la cancha principal del Florida Blue Training Center, en una mañana lluviosa en Fort Lauderdale.

Es una señal positiva de cara a un mes de agosto decisivo para el cuadro rosa, tanto en la lucha por las primeras posiciones de la Conferencia Este de la MLS como en la pelea por la Leagues Cup, en la que chocarán en cuartos de final ante el mexicano Tigres.

El Inter Miami se ubica en el quinto puesto del Este con 42 puntos en 22 encuentros, a ocho unidades del líder Philadelphia y con tres partidos menos.