México vs. Gran Bretaña en vivo: hora y en qué canal pasan el Clásico Mundial de Béisbol, hoy

México comienza su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Gran Bretaña, en el Minute Maid Park de Houston. El partido se jugará el viernes 6 de marzo, a la 1.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el primer turno del Grupo B.

México vs. Gran Bretaña: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

Según el calendario oficial, el encuentro será transmitido para todo EE.UU. por FS1, en una jornada disputada en una plaza con fuerte presencia de comunidad mexicana como Houston.​

México y el Clásico Mundial de Béisbol 2026

FS1 será la pantalla principal del debut, con apoyo de FOX Deportes para la audiencia hispanohablante en los mercados donde esté disponible.

para la audiencia hispanohablante en los mercados donde esté disponible. La aplicación de FOX Sports permitirá ver el partido en streaming en dispositivos móviles y televisores conectados, mientras que MLB.com ofrecerá cobertura jugada a jugada, boxscore y estadísticas ampliadas.

Para la colonia mexicana en Texas y otros estados, el horario de la tarde del viernes ofrece una ventana accesible para seguir el estreno, ya sea en el estadio o desde la TV y plataformas digitales.​

El beisbolista llegó a las Grandes Ligas en 2019 al ser seleccionado por Randy Arozarena - Randy Arozarena

México, de la hazaña de 2023 a la expectativa de 2026

México llega a Houston después de su mejor actuación histórica en el Clásico, con la semifinal de 2023 como referencia inmediata. En aquel torneo, el equipo derrotó a Estados Unidos en la fase de grupos y a Puerto Rico en cuartos de final, para luego quedar eliminado en un dramático cierre ante Japón.​

El plantel 2026 mantiene como figuras centrales a Randy Arozarena, Jarren Duran, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk , entre otros nombres de peso en Grandes Ligas.

, entre otros nombres de peso en Grandes Ligas. El desafío será confirmar que lo ocurrido en 2023 no fue un episodio aislado, sino el punto de partida de una selección capaz de instalarse entre las potencias del torneo.​

Calendario de México en el World Baseball Classic

6 de marzo, 1.00 p.m.: México vs. Gran Bretaña, FS1.​

8 de marzo, 8.00 p.m.: Brasil vs. México, FS1.​

9 de marzo, 8.00 p.m.: México vs. Estados Unidos, FOX.​

11 de marzo, 7.00 p.m.: Italia vs. México, Tubi.​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.