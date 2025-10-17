“Mi hijo se lastimó en la escuela”: guía legal para familias inmigrantes sobre cómo reclamar en EE.UU.

Emigrar a otro país es también deber adaptarse a nuevas reglas en distintos ámbitos. En el caso de las escuelas de Estados Unidos, muchas familias migrantes tienen dudas sobre cómo deben proceder para presentar una demanda en caso de que uno de sus hijos haya sufrido un accidente dentro del colegio. A continuación, figura una guía legal completa para saber cómo proceder y reclamar en caso de una lesión en la escuela.

El paso a paso para reclamar ante un accidente en la escuela

En el patio del recreo, en la clase de educación física o por un altercado con otros alumnos, las lesiones que los niños pueden sufrir en horario escolar son más comunes de lo esperado. Cuando esto sucede, las familias inmigrantes tienen derecho a recibir una compensación en los tribunales, según remarca la firma de abogados Maison Law.

Las familias deben documentar todo lo relacionado a la lesión Foto ilustrativa: PIXABAY

El primer paso que deben respetar es acudir a un hospital para que el paciente reciba atención médica lo antes posible, aunque a simple vista no se perciban heridas graves.

Si bien algunas lesiones severas dejan expuesta una herida y son evidentes, otras pueden pasar desapercibidas a simple vista, pero a largo plazo generan complicaciones mayores.

Con la atención médica asegurada, la familia debe reportar el accidente a las autoridades escolares para dejar constancia sobre el hecho, lo que posteriormente funcionará como una prueba clave para la Justicia.

También es importante documentar todos los detalles del incidente, como fotografías de las heridas y datos específicos de dónde ocurrió el hecho. El reporte oficial crea un registro clave, y toda información adicional será especialmente valorada en el proceso legal.

En ese sentido, el testimonio de las personas que estaban presentes al momento del accidente puede ser crucial, por lo que los expertos aconsejan recopilar declaraciones de otros estudiantes, maestros o miembros del personal educativo que hayan observado el episodio. Por último, luego de acudir a la cita médica, es esencial que conserve los registros médicos o recibos vinculados a las lesiones.

Cómo elegir un abogado ante un caso de accidente en una escuela de EE.UU.

Al avanzar con el proceso legal contra la institución educativa, las familias inmigrantes pueden enfrentar desafíos más complicados debido al desconocimiento de las leyes locales. Para realizar los trámites correspondientes, la mejor recomendación es conseguir un abogado con experiencia en casos de lesiones escolares.

Conseguir un abogado con experiencia en lesiones escolares es esencial para un progreso efectivo del caso Freepik

Los profesionales que ya han tratado casos similares pueden evaluar sus opciones y explicar cuáles son los puntos fuertes y las debilidades en términos claros y concisos. Además, tienen conocimiento sobre los plazos estrictos, que en los reclamos contra escuelas públicas suelen ser acotados.

Demandas por accidentes escolares: diferencias entre escuelas públicas y privadas

Al momento de presentar una demanda contra una institución educativa, la diferencia entre si el establecimiento es público o privado no es una distinción menor. El sitio citado asegura que demandar a una privada es mucho menos complicado que hacerlo en una institución pública.

Los expertos recomiendan contactar a un abogado con experiencia en lesiones escolares

Una escuela privada es considerada como una empresa en lugar de una rama del gobierno, por lo que los padres pueden presentar un reclamo al seguro para obtener la compensación adecuada.

En el caso de los colegios públicos, el proceso es más complejo debido a que se consideran entidades gubernamentales, aunque no es imposible de llevar a cabo. Cuando esto sucede, los expertos aconsejan contactar a un proveedor de asistencia jurídica para que complete los trámites correspondientes y emprenda acciones legales si es necesario.