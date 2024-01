escuchar

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se sinceró con el empresario, escritor y podcaster Jay Shetty, en su programa On Purpose, en el que habló sobre su vida, familia, matrimonio con el expresidente Barack Obama y sobre todo lo que la mantiene despierta por la noche, como las elecciones presidenciales de 2024.

“Me preocupa conocer demasiado y cuando estás casada con el presidente de Estados Unidos, que sabe todo sobre todo el mundo... A veces prefieres no saber... Así que sé mucho sobre lo que está pasando y lo que me mantiene despierta son esas cosas. La guerra en demasiadas regiones, qué va a hacer la IA por nosotros, el medio ambiente... ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿La gente va a votar y por qué no vota la gente?... O sea, esas son las cosas que me mantienen despierta, porque no tienes control sobre ellas y te preguntas: ¿dónde estamos en esto, dónde están nuestros corazones? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Estoy aterrada”, reconoció Obama después de que Shetty le preguntara qué es lo que la mantiene despierta por las noches.

“Estoy aterrada por lo que podría pasar, porque nuestros líderes importan. A quién seleccionamos, quién habla por nosotros, quién ocupa ese púlpito, nos afecta de maneras que a veces creo que la gente da por sentado. El hecho de que la gente piense: ‘Eh, ¿realmente el gobierno hace algo?’ — y yo digo: ‘Dios mío, el gobierno hace todo por nosotros y no podemos dar por sentada esta democracia’. Y a veces me preocupa que así sea. Esas son las cosas que me mantienen despierta”, agregó.

Las palabras de Obama llegan en un momento, analiza CNN politics, en el que el presidente Joe Biden comienza a intensificar su campaña de reelección, en la que uno de sus principales mensajes es el de que la democracia está en riesgo y que estará presente en la papeleta electoral de este año. Aun así, muchos demócratas han expresado su preocupación de que su mensaje no tenga la fuerza esperada, señalando que las encuestas lo muestran en una reñida contienda con el expresidente Donald Trump.

Michelle Obama habla sobre su vida y las elecciones en una entrevista con Jay Shetty Captura de pantalla / Youtube

Lo que piensa Michelle Obama sobre las elecciones

La ex primera dama también sugirió que había un “doble rasero” en lo que respecta a los enredos legales de Trump y lo que podría pasar si una situación similar le ocurriera a un hombre afroamericano. “Las varas son diferentes para las personas en la vida. Eso lo he aprendido”, dijo. Sin nombrar al expresidente republicano, continuó: “Otras personas pueden ser acusadas varias veces y, aun así, postularse para un cargo. Los hombres afroamericanos no pueden. Simplemente, aprendes a ser bueno. Y al final, te beneficias de esa resiliencia adicional”.

Michelle Obama habla con Jay Shetty en su podcast "On Purpose" On Purpose / Youtube

Durante la entrevista, que duró un poco más de una hora, Michelle Obama también habló sobre los peligros de la tecnología, de estar conectados todo el tiempo y de recibir demasiada información. “Los niños definitivamente no están preparados de soportarlo”. Afirmó que esa sobreexposición a la tecnología e información juegan un papel importante en los altos índices de depresión y suicidio. Una de las cosas que ella hace para no abrumarse por tanta información es desconectarse de todo por uno o varios momentos.