Adiós al sueño americano: cuántos millones de dólares le cuesta a una familia cumplir la meta en octubre de 2025
Un especialista en asesoramiento patrimonial señala que los salarios de la clase media y trabajadora no se ajustan al aumento de los costos de los servicios y gastos diarios
Un nuevo análisis reveló cuántos millones de dólares le cuesta a una familia cumplir el sueño americano, ese concepto que se asocia con la posibilidad de una vida mejor, más rica y plena. La cifra establecida podría señalar que muchos deberán decir adiós a la meta.
Cuántos millones de dólares le cuesta a una familia lograr el sueño americano
Un reporte de Investopedia, publicado el 2 de septiembre, indica que vivir el sueño americano en 2025 cuesta poco más de 5 millones de dólares. El sitio utilizó datos de diversas fuentes, como la Oficina de Estadísticas Laborales, el Instituto de Política Económica y organizaciones de investigación, para determinar la cifra.
Para obtener la cantidad final, consideró los costos de “ocho pilares de las aspiraciones clásicas de la clase media estadounidense”, como:
- Jubilación
- Cuidado de la salud
- Ser propietario de una vivienda
- Criar dos hijos y pagar la universidad
- Compra de coches nuevos
- Unas vacaciones anuales
- Tener mascotas
- Pagar una boda
La suma de estos factores dio como resultado un costo de por vida de US$5.043.323 para lograr el sueño americano.
La publicación señala que si bien la versión específica de cada persona varía en precio y componentes, la encuesta más reciente de Investopedia a adultos estadounidenses descubrió que los hitos que la mayoría consideran importantes se alinean con las ocho categorías seleccionadas.
Las ocho categorías a cumplir y sus costos en 2025
El reporte señala que en 2025, jubilarse cómodamente requerirá más de US$1,6 millones, un aumento frente a 2024, debido al costo promedio anual de vida de adultos mayores y a una inflación estimada del 2,5% durante 20 años de retiro.
La atención médica representa un gasto significativo, estimado en US$414.208 a lo largo de la vida adulta (de 22 a 85 años). Este costo ha aumentado entre 5% y 6% anual, con lo que supera a otros gastos. Mientras que la atención a largo plazo puede pasar los US$100 mil por año, lo que dificulta el acceso para muchas personas.
La vivienda también se ha encarecido: el costo promedio de propiedad asciende a US$957.594 en 2025. Con precios medios de viviendas alrededor de US$415 mil y tasas hipotecarias elevadas, los compradores terminan por pagar casi el doble del valor original. Aun así, el 85% de los encuestados considera la propiedad de vivienda como parte esencial de su “sueño Americano”.
En 2025, el costo promedio de casarse es de US$38.200, menor que en 2024, e incluye ceremonia, recepción y anillo. Un 55% de los encuestados considera el matrimonio parte de la meta de vida familiar.
La crianza de dos hijos más sus estudios universitarios asciende a US$876.092, un aumento notable frente a 2024. De este total, cerca de US$650 mil corresponden a cuidado y manutención desde la infancia hasta la secundaria, y más de US$230 mil a educación universitaria, cuyos costos han crecido casi un 5% anual en dos décadas.
La compra de autos nuevos representa US$900.346 a lo largo de la vida adulta, considerando dos vehículos nuevos cada diez años. Este monto, US$90.000 más que en 2024, se debe a la inflación, el aumento del seguro y mayores costos de financiamiento.
Tener mascotas también implica un gasto considerable: US$39.381 por la vida de un perro y un gato, US$3400 más que el año anterior, debido al encarecimiento de la atención veterinaria, alimento y seguros.
Finalmente, las vacaciones anuales cuestan en promedio US$180.621 entre los 22 y 85 años, con un gasto estimado de US$2867 por viaje familiar. Para el 71% de los encuestados, estas escapadas son un componente esencial de su estilo de vida ideal.
“Cada vez más difícil”: los salarios de los estadounidenses no alcanzan para cumplir el sueño americano
Phillip E. Battin, presidente y director ejecutivo de Ambassador Wealth Management, empresa de asesoramiento patrimonial, explicó a Newsweek que “el sueño americano es cada vez más difícil de alcanzar para muchas personas”. Añadió que los salarios de los estadounidenses de clase media y trabajadora no se ajustan al aumento de los costos de los servicios y gastos diarios.
También comentó que actualmente, muchos estadounidenses buscan trabajos adicionales, se mudan o usan crédito para cubrir gastos, pero la falta de ahorros y redes de seguridad los vuelve más vulnerables en épocas difíciles.
“El viejo sueño de tener una casa propia, un trabajo estable y vivir sin deudas todavía es posible, pero hoy parece muy diferente. Puede requerir más esfuerzo, flexibilidad y pensamiento creativo”, precisó el especialista.
