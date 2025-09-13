Se jubilaron y abandonaron California para mudarse a un destino impensado de Europa: “Vivimos nuestro sueño”

A sus 70 años, una pareja de ciudadanos estadounidenses decidió abandonar California tras más de 25 años para emigrar a un impensado destino de Europa. En específico, se instalaron en una isla de Malta, un pequeño archipiélago en medio del mar Mediterráneo. Allí pueden afrontar los gastos cómodamente con el Seguro Social de su jubilación. “Estamos viviendo nuestro sueño", dijeron.

De California a su nueva vida en Malta: “No extrañamos Estados Unidos”

Kevin Scanlon y Mary Charlebois, ambos fotógrafos y periodistas freelance especializados en viajes y turismo, explicaron que el cambio de residencia les resultó más sencillo de lo que habían imaginado. “No tuvimos muchos problemas para adaptarnos a Malta. El estilo de vida, la dieta y la atención médica nos convencieron”, escribieron en un artículo publicado en Business Insider.

La pareja se mudó a Malta, después de retirarse Facebook: Mary & Kevin Travel

Otro punto a favor fue el clima. Los veranos secos y calurosos, junto con inviernos suaves, se convirtieron en parte de su rutina sin mayores dificultades. “El país recibe mucho sol y no extrañamos los meses de niebla y nubes grises en la costa norte de California”, explicaron.

El idioma tampoco representó un obstáculo: “Como Malta es un país bilingüe, que tiene el maltés y el inglés como idiomas oficiales, no hemos tenido que enfrentarnos a demasiadas barreras”.

Tanto los ciudadanos locales como los migrantes facilitaron su integración. “Nuestra comunidad fue sumamente acogedora”, resaltaron. En los tres años que llevan instalados en la isla de Gozo, conocieron a “muchísima gente”. Además, tienen vecinos con los que formaron una gran relación y que “ayudaron a que Malta se sienta como un hogar”.

Un costo de vida “mucho más bajo” que en California

El aspecto económico también fue determinante para que la vida en este país europeo les resulte cómoda: “Nuestro costo de vida es significativamente más bajo en Malta que en California: estimamos que gastamos aproximadamente un 50% menos en facturas y artículos esenciales que en casa”.

Ahora viajan y recorren el mundo Facebook: Mary & Kevin Travel

La pareja vive en una propiedad de 180 metros cuadrados con vistas al mar. “Gastamos menos de US$1000 al mes en alquilar un apartamento de lujo totalmente amueblado“, precisaron. Según consideraron, una vivienda de ese tamaño y con esa ubicación privilegiada, “costaría en California varios miles de dólares al mes”.

Sus gastos en servicios también se redujeron: “Normalmente, solo presupuestamos unos US$180 para nuestras facturas mensuales: electricidad, gas, agua, basura, internet, dos celulares y un teléfono fijo”.

Gracias a la Seguridad Social, pueden cubrir todas sus necesidades en Malta: “Nos sobra suficiente para añadir dinero a nuestros ahorros cada mes”.

Atención médica accesible y una gran oferta gastronómica en Malta

El sistema de salud también se volvió un punto a favor. “Malta ofrece un alto nivel de atención médica, con servicios públicos y privados”, destacaron. En su paso, pagan un seguro privado comparable al costo de Medicare en Estados Unidos. “Este año, ambos pagamos unos US$4600. Pero no tiene deducible y cubre el 100% de la factura”, especificaron.

Mary y Kevin son fotógrafos freelance y se dedican al turismo Facebook: Mary & Kevin Travel

La vida diaria en Gozo cambió también su alimentación. “Priorizamos el consumo de mucho pescado y productos frescos, además de reducir el consumo de carnes procesadas”, contaron.

Asimismo, destacaron la calidad y el precio accesible de la comida: “En el mercado callejero de los miércoles de nuestro pueblo, compramos frutas y verduras cosechadas ese mismo día. El carnicero del pueblo vende carne de animales criados localmente, sin hormonas ni químicos añadidos”.

Turismo más económico: “Estamos viviendo el sueño”

La ubicación de Malta también abrió nuevas oportunidades de turismo. “Aunque parezca remoto, Malta es un archipiélago en medio del mar Mediterráneo, con una ubicación bastante ideal entre Europa, Asia, Oriente Medio y África”, aclararon.

Con los ahorros que lograron, han podido viajar con mayor frecuencia. “Es algo que siempre habíamos soñado hacer durante nuestra jubilación. Viajamos todo lo que queremos. Somos felices. Estamos viviendo el sueño”.