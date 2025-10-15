Qué significa para la economía de Chicago el avance del ICE y las redadas contra migrantes latinos

A principios de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la detención de al menos 1500 inmigrantes con estatus irregular en Chicago tras el lanzamiento del “Operation Midway Blitz”. Esta medida podría traer consecuencias en la economía de la ciudad por el temor de la comunidad hispana a abrir sus locales.

El temor de los migrantes en Chicago y sus consecuencias

Las redadas provocaron avenidas abandonadas y miedo a salir a la calle. Lugares como Little Village se encuentran sin muchos visitantes, por lo que varios negocios vieron caer sus ventas hasta en un 40%. “Hemos notado claramente una caída este año”, explicó Ariella Santoyo, propietaria de la tienda My Quince World, en diálogo con AFP.

Little Village se realza como una porción de la vida mexicana en Chicago Foundation Little Chicago

Mike Moreno Jr., uno de los encargados de la antigua licorería Moreno’s Liquors en la zona, también se vio afectado por las últimas medidas de la administración Trump. Según consignó con Chicago Business, las ventas de la tienda bajaron un 20%, pese a considerar en un principio que no sería afectado por la baja de clientela. “Se decía, y lo decíamos, que la industria licorera era a prueba de recesiones”, dijo Mike.

Además de las ventas, el miedo a salir a trabajar aumentó: empleados del sector de construcción en la ciudad optan por faltar al trabajo para evitar una posible detención. “Nadie viene a trabajar, tienen miedo”, sostuvo un empresario bajo condición de anonimato a AFP.

El efecto dominó de las redadas en Chicago

Los migrantes tienen un peso importante en la oferta y demanda de los productos en Chicago. De acuerdo con American Immigration Council, los inmigrantes gastaron más de US$1,6 mil millones, casi un 9% del consumo total.

Cerca de 625 mil mexicanos viven en Chicago Freepik

Asimismo, Chicago cuenta con una de las comunidades de inmigrantes más grande en Estados Unidos. El último censo estipuló que el 30% de los 2.7 millones de habitantes son hispanos o latinos. 625 mil son de origen mexicano y 150 mil tienen estatus irregular, según consignó The New York Times.

Con estos valores, Brandon Johnson, el alcalde de la ciudad, advirtió sobre problemas financieros mayores si la economía de los inmigrantes sufre. “El presidente Trump está socavando la capacidad económica de ciudades como Chicago”, remarcó.

Las medidas impuestas por la ciudad para proteger a la comunidad migrante

A fines de agosto, Johnson presentó “Protegiendo Chicago”, una iniciativa que busca conformar campañas informativas para que los residentes conozcan sus derechos en la ciudad.

El plan "Protecting Chicago" fue compartido por el alcalde en sus redes X: @ChicagosMayor

Entre los puntos claves de la orden se destacan la coordinación con Departamentos u agencias para conocer las necesidades de la comunidad, así como la presentación de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La ciudad también habilitó líneas de apoyo legal y comunitario para quienes necesiten asistencia: