¿Adiós al sueño americano? Por qué miles de salvadoreños deciden abandonar Estados Unidos

Cada vez más salvadoreños en Estados Unidos deciden regresar a El Salvador por el endurecimiento de las políticas antimigrantes en el país norteamericano. Pero ese no es el único factor, el aumento del costo de vida y las oportunidades económicas que aseguran encontrar en su país de origen es otra de las causas que fomentan la repatriación. El fenómeno ocurre además en un contexto marcado por el aumento de las deportaciones por parte de la administración Trump.

Salvadoreños dejan EE.UU. y deciden volver a su país: los motivos

Un reporte reciente de Univision presentó el caso de Doris Campos, una mujer que volvió a El Salvador después de vivir 44 años en San Francisco, California. Actualmente, administra un hotel en la costa salvadoreña y afirmó que encontró allí posibilidades de crecimiento que ya no veía en territorio estadounidense.

Campos explicó que la idea de regresar surgió hace algunos años, motivada por los cambios en la seguridad impulsados por el gobierno del presidente Nayib Bukele. “El sueño americano ahora está en El Salvador porque en EE.UU. ya no hay”, sostuvo.

La empresaria ingresó de manera irregular al país norteamericano y allí construyó varios emprendimientos que hoy manejan sus hijas. Sobre esos años de esfuerzo antes de conseguir la ciudadanía estadounidense, recordó que era “de las que amanecía y anochecía tapando hoyos por todos lados, lavando la calle, lavando las aceras”.

La salvadoreña, de 64 años, contó además que su retorno es definitivo y que no tiene intención de regresar a EE.UU. “Aquí me quiero enterrar yo. Ya les dije a mis hijas”, expresó.

Doris Campos dejó San Francisco tras más de cuatro décadas y decidió apostar por un proyecto turístico en la costa de El Salvador Captura Univision

Historias similares a la de Campos ya aparecían en informes publicados durante 2025. En julio de ese año, The World indicó que un número creciente de migrantes salvadoreños comenzaba a volver voluntariamente, alentado por nueva infraestructura, menores costos de vida y cambios en la situación de seguridad.

Ese medio recogió el testimonio de Orsi Chicas, un salvadoreño de 52 años que dejó California después de dos décadas de trabajo en hotelería y construcción para crear una pequeña firma inmobiliaria en El Salvador. Chicas describió a la nación centroamericana como un lugar “totalmente seguro” y sostuvo además que el trabajo en EE.UU. resulta “duro y físico”.

The World también entrevistó a José Vidal, quien regresó después de pasar 30 años en Los Ángeles. Vidal explicó que su pensión no le alcanzaba para vivir en California y aseguró que en San Salvador puede vivir “cómodamente”.

Según informó el medio salvadoreño Diario El Mundo, la vicecanciller Adriana Mira sostuvo en noviembre de 2025 que la diáspora salvadoreña impulsó inversiones por US$51,6 millones durante ese año. La funcionaria presentó esos datos ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y sostuvo que las cifras reflejan “la confianza que los salvadoreños en el exterior están teniendo en el país”.

El aumento de las deportaciones hacia El Salvador

Mientras algunos salvadoreños retornan por decisión propia, otros enfrentan un fuerte incremento de las expulsiones desde EE.UU. Un informe de Los Angeles Times, indicó que las deportaciones hacia El Salvador aumentaron cerca de un 98% durante el primer trimestre de 2026.

Nayib Bukele profundizó su acercamiento político con Donald Trump y se convirtió en uno de los principales aliados regionales de su agenda migratoria Alex Brandon - AP

Entre enero y marzo de este año, la administración Trump expulsó a 5033 salvadoreños, frente a 2547 personas registradas en el mismo período de 2025. El incremento ocurre mientras Bukele fortalece su alianza con el republicano y respalda su agenda migratoria.