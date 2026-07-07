Nuevo objetivo del ICE en EE.UU.: afirman que las vans de trabajo son el foco de agentes para detener migrantes

Nuevos registros obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información en Georgia muestran cómo las vans de trabajo utilizadas por migrantes en sectores como la construcción, la jardinería y otros rubros se convirtieron en un foco de atención para agentes que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Videos de cámaras corporales y mensajes entre policías locales revelan que infracciones viales menores terminaron en procedimientos migratorios tras el aviso a autoridades federales.

Cómo las vans de trabajo terminaron en operativos vinculados al ICE

Las imágenes y conversaciones obtenidas por el Atlanta Journal-Constitution documentan distintos casos en los que agentes locales notificaron al ICE después de detener vehículos utilizados para trasladar trabajadores.

Uno de los intercambios que más llamó la atención fue registrado por la cámara corporal de un policía de Jefferson, en Georgia. En el video, un oficial escribió a un compañero: “Las vans o camionetas de trabajo con varios ocupantes son el objetivo general. Si detienes una, avísame y haré que el ICE vaya en camino”.

En otro mensaje, el mismo agente explicó que solía ubicarse cerca de una salida de la autopista para interceptar ese tipo de vehículos. Según la investigación del AJC, uno de los episodios ocurrió cuando una van blanca que transportaba trabajadores fue detenida por circular lentamente en el carril izquierdo.

Tras revisar la documentación del conductor, el oficial contactó a un agente migratorio, que llegó pocos minutos después para efectuar la detención. También se analizaron otros dos procedimientos realizados por la Patrulla Estatal de Georgia en Gainesville. En ambos casos, los conductores fueron interceptados por infracciones consideradas menores, como un parabrisas agrietado o el polarizado de las ventanas, y posteriormente quedaron bajo custodia de autoridades migratorias.

Vans de trabajo utilizadas por migrantes en sectores como la construcción, la jardinería y otros rubros se convirtieron en un foco de atención para agentes que colaboran con el ICE Archivo

Qué explicaron las autoridades sobre estos procedimientos del ICE

El abogado de la ciudad de Jefferson aseguró al AJC que no existía un acuerdo formal entre el departamento de policía y el ICE, sino una colaboración informal iniciada tras la visita de un agente federal. También sostuvo que los oficiales no deberían seleccionar vehículos específicos para realizar controles de tránsito.

Por su parte, la Patrulla Estatal de Georgia afirmó que sus agentes no detienen automóviles con el objetivo de verificar el estatus migratorio de los ocupantes, sino por presuntas infracciones viales.

Según explicó, cuando durante esos procedimientos surge una sospecha razonable sobre la situación migratoria de una persona, los agentes pueden comunicarse con autoridades federales de acuerdo con los protocolos vigentes.

Qué puede hacer el ICE durante una detención de tránsito

Fuera de las zonas cercanas a la frontera internacional, los agentes federales no pueden instalar controles aleatorios para verificar el estatus migratorio de las personas. Además, para iniciar una acción migratoria deben contar con una sospecha razonable basada en hechos específicos, un criterio reconocido por la jurisprudencia estadounidense. La raza o el origen étnico, por sí solos, no cumplen ese estándar.

Registros obtenidos en Georgia muestran cómo agentes locales y federales coordinan controles de tránsito sobre vehículos utilizados por trabajadores Archivo

Sin embargo, especialistas consultados por el AJC señalaron que, una vez que un conductor es detenido por una infracción vial, aunque sea menor, los agentes federales pueden intervenir si reciben una notificación de las autoridades locales.

El abogado de inmigración Joshua McCall explicó al medio citado que muchas detenciones comienzan con faltas de tránsito menores que luego derivan en la participación del ICE, lo que genera temor entre comunidades de trabajadores migrantes en distintos puntos de Estados Unidos.