En Alaska: la aldea congelada de Estados Unidos, con menos de 150 habitantes y donde no hay wifi

Un pueblo en Estados Unidos que cuenta con cabañas apartadas del bullicio de las grandes metrópolis es ideal para desconectar y, por el momento, ni siquiera posee conexión estable a internet wifi. ¿Cómo es y qué encantos tiene esta aldea?

Cuál es el pueblo de EE.UU. donde no hay red de internet

Se trata de McCarthy, con apenas 107 habitantes, según el censo de 2020, que se encuentra en el área de Valdez–Cordova en Alaska. Sus viviendas se ubican en las alturas de las montañas, con algunos edificios altos que poseen vistas a la profundidad de la naturaleza, incluso a un glaciar.

McCarthy tiene 107 habitantes y cuenta únicamente con una tienda de artículos básicos alaska.org

Esta pequeña ciudad no permite la circulación de vehículos, por lo que debe transitarse a pie una vez se llega a su territorio.

Para viajar a la localidad, se presenta un trayecto de alrededor de cuatro horas desde Glennallen, de seis horas desde Valdez, de siete horas desde Anchorage y de unas ocho desde Fairbanks, con el último tramo a través de la carretera de grava de McCarthy, de unos 96 kilómetros.

Una vez allí, los nuevos visitantes se pueden alojar en las cabañas rodeadas de naturaleza, así como en hoteles turísticos, que ofertan una experiencia de desconexión sin cobertura de internet. Esto se debe a que, generalmente, el área no posee red wifi.

Debido a su lejanía con otras poblaciones y a la altura de sus viviendas, McCarthy cuenta únicamente con puntos de acceso wifi a través de Copper Valley Telephone (CVT), según detalló el sitio web de alojamiento, pero no todos lo poseen. A su vez, el servicio celular de esa compañía y de Verizon operan en el lugar, mientras que indicaron que AT&T no. Esta situación también se da en su pueblo vecino, Kennicott.

Las cabañas se ocupan por orden de llegada y por lo general no tienen red de internet NPS

Por las condiciones mencionadas, se recomienda que los visitantes lleven los artículos necesarios a sus alojamientos, ya que McCarthy cuenta únicamente con una pequeña tienda.

Cómo es el clima en McCarthy, Alaska

Si bien McCarthy, se ubica en una de las zonas más frías de Estados Unidos, lo cierto es que no todo el año la temperatura es gélida. De acuerdo con AccuWeather, en pleno verano boreal, es decir, entre junio y septiembre, el termómetro marca hasta 87°F (31°C). Durante el invierno, registra cifras congeladas de hasta -41,8°F (-41°C).

Qué hacer en McCarthy, el pueblo congelado de Alaska

Este pueblo de Estados Unidos tiene en sus inmediaciones el parque nacional más grande de ese país, el Wrangell St. Elias. Sus dimensiones, de 5,2 millones de hectáreas, presentan un volumen mayor que el Parque Nacional de Yellowstone, el de Yosemite y Suiza juntos, según detalló el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

Con diversos glaciares en su interior, este espacio natural es ideal para los amantes del senderismo y los paisajes.

El Wrangell St. Elias es el parque nacional más grande de Estados Unidos NPS

Al tratarse de un pueblo de origen minero, alberga una interesante historia entre sus paredes y los turistas pueden acercarse a cada uno de los caminos para admirar las viviendas que los rodean.

Para los más aventureros, también se ofrecen excursiones aéreas o de rafting, para observar en mayor profundidad el encanto del parque, su océano y los glaciares que lo constituyen.

En tanto, el NPS indicó que únicamente cuatro de las cabañas cuentan con reserva para su alojamiento, mientras que el resto reciben a los visitantes por orden de llegada. Por ello, recomendó que cada turista traiga un equipo para acampar, con el objetivo de prevenir una situación en la que todos los lugares se encuentren ocupados.