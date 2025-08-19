Avanza el caso del policía migrante arrestado por el ICE en Maine y tendrá que abandonar el país

El oficial de policía que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Maine tendrá que abandonar Estados Unidos, según informaron las autoridades. El hombre de origen migrante fue arrestado en julio pasado.

Cómo avanza el caso del policía migrante de Maine arrestado por el ICE

Jon Luke Evans se desempeñaba como oficial de policía de reserva en el Departamento de Policía de Old Orchard Beach, cuando fue interceptado por la agencia migratoria el 25 de julio en la ciudad de Biddeford. Según el comunicado del ICE, el agente contaba con una visa vencida en el territorio norteamericano.

El ICE detuvo a un policía de Maine que tendría su permiso vencido en EE.UU. Archivo

Tras su arresto, Evans permaneció en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, en Rhode Island, aunque un representante de la institución indicó que fue transferido a otras instalaciones del ICE en Burlington, Massachusetts, según informó AP. La agencia señaló el lunes 18 de agosto que el hombre originario de Jamaica aceptó salir voluntariamente de ese país.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a un millón de inmigrantes al año que se encuentran sin estatus legal. En ese contexto, lanzó la aplicación CBP Home, a través de la cual los individuos pueden optar a abandonar ese país por cuenta propia.

(Archivo) El ICE detuvo al policía del pueblo de Maine y alegó que su permiso de visa estaba vencido desde 2023 X (antes Twitter) @HSIHonolulu

Previamente, Evans admitió que trató de comprar un arma de fuego con motivo de su trabajo. En ese momento, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recibió una alerta y se dispuso a su detención junto a la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Boston, Massachusetts.

En declaraciones tras su detención, la directora interina de la Oficina de Campo de ICE ERO Boston, Patricia H. Hyde, señaló: “Evans no solo infringió la ley de inmigración estadounidense, sino que también intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. Sorprendentemente, trabajaba como agente del orden público local”.

Qué alego el departamento en el que se encontraba el policía de Maine detenido por el ICE

Las autoridades federales señalaron que Evans ingresó a EE.UU. el 24 de septiembre de 2023, a través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) en Florida, con una visa que se vencía el 1º de octubre de ese año.

Posteriormente, ingresó al cuerpo policial de Maine el 12 de mayo de 2025, bajo una contratación de oficial de reserva de verano, detalló la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, en un comunicado en Facebook el 28 de julio pasado.

El comunicado de las autoridades luego de que el ICE detuviera a un policía Facebook/Old Orchard Beach Police Department

Asimismo, alegó que la identificación del migrante de origen jamaiquino para desempeñarse en sus labores fue verificada por el sistema E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), así como su autorización para trabajar.

“La ciudad revisó múltiples formas de identificación, incluyendo la identificación con foto, y envió el formulario I-9 de Evans al programa”, expresó. También indicó que el permiso del exagente presentaba una vigencia hasta marzo de 2030.