Avanza el caso del policía migrante arrestado por el ICE en Maine y tendrá que abandonar el país
El departamento policial alegó que verificaron la identificación del exagente, pero el DHS advirtió el vencimiento de su visa
- 3 minutos de lectura'
El oficial de policía que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Maine tendrá que abandonar Estados Unidos, según informaron las autoridades. El hombre de origen migrante fue arrestado en julio pasado.
Cómo avanza el caso del policía migrante de Maine arrestado por el ICE
Jon Luke Evans se desempeñaba como oficial de policía de reserva en el Departamento de Policía de Old Orchard Beach, cuando fue interceptado por la agencia migratoria el 25 de julio en la ciudad de Biddeford. Según el comunicado del ICE, el agente contaba con una visa vencida en el territorio norteamericano.
Tras su arresto, Evans permaneció en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, en Rhode Island, aunque un representante de la institución indicó que fue transferido a otras instalaciones del ICE en Burlington, Massachusetts, según informó AP. La agencia señaló el lunes 18 de agosto que el hombre originario de Jamaica aceptó salir voluntariamente de ese país.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a un millón de inmigrantes al año que se encuentran sin estatus legal. En ese contexto, lanzó la aplicación CBP Home, a través de la cual los individuos pueden optar a abandonar ese país por cuenta propia.
Previamente, Evans admitió que trató de comprar un arma de fuego con motivo de su trabajo. En ese momento, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recibió una alerta y se dispuso a su detención junto a la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Boston, Massachusetts.
En declaraciones tras su detención, la directora interina de la Oficina de Campo de ICE ERO Boston, Patricia H. Hyde, señaló: “Evans no solo infringió la ley de inmigración estadounidense, sino que también intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. Sorprendentemente, trabajaba como agente del orden público local”.
Qué alego el departamento en el que se encontraba el policía de Maine detenido por el ICE
Las autoridades federales señalaron que Evans ingresó a EE.UU. el 24 de septiembre de 2023, a través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) en Florida, con una visa que se vencía el 1º de octubre de ese año.
Posteriormente, ingresó al cuerpo policial de Maine el 12 de mayo de 2025, bajo una contratación de oficial de reserva de verano, detalló la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, en un comunicado en Facebook el 28 de julio pasado.
Asimismo, alegó que la identificación del migrante de origen jamaiquino para desempeñarse en sus labores fue verificada por el sistema E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), así como su autorización para trabajar.
“La ciudad revisó múltiples formas de identificación, incluyendo la identificación con foto, y envió el formulario I-9 de Evans al programa”, expresó. También indicó que el permiso del exagente presentaba una vigencia hasta marzo de 2030.
Otras noticias de ICE
"Me voy a dejar, pero espérate". Una influencer colombiana fue detenida por el ICE en California y todo quedó grabado
En Miami. Es colombiano y tramitaba la green card, pero los oficiales del Uscis revisaron el sistema y lo arrestaron
En California. Es mexicano, fue a buscar a su hijo a la escuela en San Diego y el ICE lo detuvo en la puerta por su Seguro Social
- 1
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open
- 2
Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras
- 3
Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa
- 4
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría