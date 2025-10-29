Avanza la CBP y retrocede el ICE: el plan que se usó en California para detener migrantes se replicará en otros estados
Gregory Bovino, jefe de la región de El Centro de la Patrulla Fronteriza, se encargaría de seleccionar los reemplazos
La administración Trump prevé reemplazar algunos líderes regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Esta medida parte de la presunta decepción por la cantidad de arrestos aplicados por la agencia.
Los nuevos cambios del ICE en EE.UU.
De acuerdo con la información que trascendió inicialmente en The Washington Examiner, los líderes de la agencia de inmigración en Denver, Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix y San Diego fueron destituidos de sus cargos y trasladados a otros puestos dentro de la institución. Se prevé que estas cinco ciudades sean las primeras en sufrir cambios alrededor del país.
Noticia en desarrollo...
