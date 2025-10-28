Freno al ICE en Chicago: el jefe de patrulla comparece ante la ley por sus tácticas contra inmigrantes

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, fue citado a declarar este martes en la corte federal del centro de la ciudad de Chicago. En específico, está acusado de haber empleado gas lacrimógeno contra manifestantes durante una protesta en el barrio Little Village.

¿Qué paso con Gregory Bovino? El jefe de la Patrulla Fronteriza que terminó frente a una jueza federal

Según detallaron Chicago Sun-Times y NBC Chicago, la jueza Sara Ellis, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, ordenó la comparecencia obligatoria de Bovino tras recibir múltiples denuncias sobre el uso de gas lacrimógeno y otras armas de control de disturbios durante manifestaciones en distintos puntos de la ciudad más poblada de Illinois.

La jueza federal Sara Ellis sostuvo que Bovino y otros agentes habrían desobedecido sus órdenes previas X: @CMDROpAtLargeCA

La magistrada sostuvo que tanto Bovino como otros agentes federales habrían desobedecido sus órdenes judiciales previas, que limitaban el uso de fuerza en contextos donde no existiera una amenaza inmediata.

El episodio que desató la controversia ocurrió cuando Bovino fue filmado en Little Village, conocido como la “Capital Mexicana del Medio Oeste”, mientras arrojaba una granada de gas lacrimógeno hacia un grupo de manifestantes. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y motivaron la convocatoria judicial.

De acuerdo con las fuentes, agentes federales también detuvieron ese día a ocho personas, entre ellas cuatro ciudadanos estadounidenses. El operativo ocurrió en el marco de la denominada operación Midway Blitz, desplegada por la administración Donald Trump en Chicago.

Mientras la defensa del funcionario de la Patrulla Fronteriza sostiene que la acción fue una respuesta a agresiones con objetos lanzados por los manifestantes, los abogados que promovieron la demanda civil aseguran que “la multitud se mantenía en calma hasta que Bovino inició el conflicto al lanzar gas lacrimógeno sin previo aviso”.

Los demandantes, representados por organizaciones periodísticas como el Chicago Headline Club y el Chicago Newspaper Guild, afirmaron que la represión ocurrió sin las advertencias exigidas por la propia jueza Ellis.

Las órdenes judiciales que Bovino desobedeció en Chicago, según las acusaciones

En el marco del proceso, Ellis ya había dictado resoluciones estrictas. Entre ellas, prohibió el uso de armas químicas sin que los agentes realizaran al menos dos advertencias y ordenó que todos los funcionarios que contaran con cámaras corporales las activaran durante cualquier acción de control migratorio. Sin embargo, los informes presentados ante la corte describen una secuencia de incumplimientos.

Una de las órdenes judiciales incumplidas, según la acusación, exigía que los agentes activaran sus cámaras corporales durante cualquier acción de control migratorio X: @CMDROpAtLargeCA

Los abogados de los demandantes sostuvieron que el viernes siguiente al incidente de Little Village, los agentes lanzaron nuevamente varios cartuchos de gas lacrimógeno en el barrio de Lake View, esta vez sin portar identificación visible ni números de placa, lo que contravino otra de las disposiciones judiciales.

En documentos adicionales, se describieron escenas de violencia en Old Irving Park. Vecinos de ese barrio relataron que oficiales federales derribaron al suelo a tres personas, entre ellas un hombre de unos 70 años, y redujeron con una llave al cuello a otra persona que, según testigos, no mostraba actitud agresiva.

“Los niños se preparaban para el desfile de Halloween. Había gente en pijama y una mujer salió con la cabeza envuelta en una toalla. Fue aterrador”, se lee en una de las presentaciones judiciales citadas por Chicago Sun-Times.

Mientras la defensa de Bovino argumenta que el uso de la fuerza fue una respuesta a agresiones con objetos, los demandantes afirman que los agentes iniciaron el conflicto sin previo aviso X: @CMDROpAtLargeCA

Los operativos del ICE y la CBP que desataron la tensión en los barrios de Chicago

En paralelo a la batalla judicial, la presencia de agentes federales en las calles de Chicago generó un fuerte rechazo vecinal. Según documentó NBC Chicago, durante los últimos fines de semana, se observaron camionetas sin identificación y agentes encapuchados en zonas residenciales del norte de la ciudad, como Lakeview y Lincoln Park.

En esas áreas, se registraron nuevos episodios donde se lanzaron gases irritantes en calles habitadas, lo que incrementó el temor entre los residentes.

Los incidentes en Little Village y otros barrios con alta población latina fueron interpretados por activistas como una estrategia de intimidación. Para la administración Trump, en cambio, formaron parte de un esfuerzo por “restaurar el orden” frente a las protestas contra las deportaciones.