Cambia el sueño americano: vivió siete años en EE.UU., pero revela por qué decidió volver a su país de origen

Una migrante de República Dominicana contó en sus redes sociales cómo después de vivir siete años en Estados Unidos decidió volver a su país de origen. Según consideró, su caso no es aislado y cada vez son más los extranjeros que luego de una temporada en EE.UU. arman sus valijas y retornan a sus hogares. “Creo que el sueño americano ahora es regresarte”, afirmó.

Volver al país de origen, ¿el nuevo sueño americano?

Una tiktoker dominicana (@rachzxv) compartió con sus seguidores de esa red social que tiempo atrás había emigrado a Estados Unidos con su familia, en busca de una vida mejor. Sin embargo, luego de siete años, retornó al país caribeño. “Fue la mejor decisión que yo he tomado y que tomamos en toda nuestra vida como familia”, aseguró.

Emigró a EE.UU. y regresó a su país

Según dijo la joven, en el último tiempo cada vez más migrantes siguen ese camino: “No sé si es porque yo pasé por algo así, pero entro a las redes sociales y solamente me salen videos de gente que está tomando la decisión de regresarse a sus países”.

Por ello, señaló que esta podría ser una nueva tendencia entre los inmigrantes. “Creo que el sueño americano ahora es regresarte a tu país”, expresó.

Los motivos por los que decidió volver a su país con su familia

La inmigrante confió que uno de los motivos que la llevó a regresar a República Dominicana fue la “monotonía extrema” de la vida en EE.UU. “La única diversión que nosotros teníamos era salir al restaurante, a comer o al mall a comprar ropa que no se sabe cuándo nos la íbamos a poner”, relató.

Su día a día se redujo a su empleo: “Trabajar y trabajar y trabajar”, describió. Ahora, ya instalada nuevamente en su país, la joven siente que su calidad de vida mejoró: “Prefiero un millón de veces estar como estamos ahora que como estábamos allá”.

La joven contó en TikTok por qué regresó a República Dominicana Aeropuerto de Tallahassee

“Sé que soy privilegiada porque puedo seguir trabajando con las redes sociales desde cualquier parte del mundo”, reconoció. Sin embargo, afirmó que si ese no fuera el caso, preferiría ganar menos dinero pero vivir en República Dominicana. “Al final de cuentas, es tu vida y no vale la pena desperdiciarla en cosas en las que tú no te sientes bien”, resaltó la latina.

“Vacío emocional” y discriminación, parte de su experiencia como inmigrante en EE.UU.

De acuerdo con su relato, su sensación de insatisfacción en EE.UU. no fue inmediato. “Yo ni sabía que no me sentía bien, es ahora cuando voy para atrás y digo: en verdad yo me sentía vacía’”, expresó sobre su experiencia fuera de su país.

Para ella, lo más difícil fue tomar la decisión de volver a República Dominicana. “Todo estaba parado por mí, porque yo no me decidía”, admitió. Pero una vez que se animó a dar el paso, entendió que había llegado su momento de regresar a su país: “Era nuestro momento”.

La joven migrante regresó a Dominicana con su familia y afirmó: "Fue la mejor decisión que tomé". Fernando Vergara - AP

Otro punto que influyó en su regreso fue la discriminación que enfrentan los migrantes latinos en EE.UU. “Yo preferiría estar en mi país donde yo no voy a ser discriminada, donde no me van a atacar, por ser latina, por hablar español”, manifestó.

Por último, remarcó que prefiere hacer sacrificios en su país antes que trabajar el doble en otro lugar. “Uno a veces está dispuesto a irse a otro país, a hacer cosas que en tu país no harías. Pero, ¿por qué no sacrificarte en el tuyo?”, cuestionó la tiktoker.