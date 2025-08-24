ChatMigrante: crearon una IA en WhatsApp para responder preguntas de los migrantes latinos en Estados Unidos

Una aplicación de inteligencia artificial llamada ChatMigrante comenzó a funcionar a través de WhatsApp para orientar a miles de personas sobre trámites migratorios en Estados Unidos en un contexto donde la desinformación abunda. El sistema, desarrollado por la organización sin fines de lucro Factchequeado, ofrece información clara y validada en español para comunidades latinas y caribeñas.

ChatMigrante: ¿cómo funciona la asistencia por WhatsApp?

De acuerdo al sitio oficial de Factchequeado, el asistente virtual se activa en WhatsApp al enviar la palabra “hola” al número +1 (646) 873-6087. No requiere registro ni descarga de aplicaciones adicionales. A diferencia de otros servicios, no solicita datos personales.

Desde allí, responde en tiempo real preguntas frecuentes como:

“¿Qué es el asilo?”

“¿Puedo solicitar TPS?”

“¿Cómo saber si tengo una orden de deportación?”

Según Ana María Carrano, jefa de Redacción de Factchequeado, el equipo editorial “revisó la información actualizada en las páginas del gobierno, como procesos, formularios y beneficios para extranjeros. También usamos las investigaciones propias, que explican leyes y políticas migratorias, o que se han desarrollado a partir de las dudas que han llegado de la audiencia”.

El bot no brinda asesoramiento legal personalizado, pero guía a los migrantes hacia las instituciones correspondientes. Su inteligencia artificial fue entrenada con legislación estadounidense en esta materia para garantizar respuestas actualizadas y confiables.

ChatMigrante contra la desinformación migratoria

Factchequeado enfatiza que esta herramienta utiliza únicamente fuentes oficiales. Esto lo convierte en un recurso seguro frente a la proliferación de desinformación y estafas que circulan en redes sociales y portales no verificados. Además, no almacena datos privados ni deriva a servicios pagos, lo que refuerza su carácter accesible y confiable.

El sistema responde preguntas frecuentes como solicitudes de asilo, beneficios de TPS o cómo verificar una orden de deportación con datos oficiales actualizados Canva

“Con ChatMigrante buscamos usar la IA con buen propósito y poner los avances tecnológicos al servicio de la gente. Estamos felices de lanzar este producto después de meses de trabajo”, afirmó Laura Zommer, CEO de Factchequeado.

Desde la organización aclaran que el objetivo de esta herramienta no es reemplazar el trabajo de los abogados. En ese sentido, algunos especialistas advirtieron que es necesario establecer límites claros para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar decisiones personales.

Preguntas frecuentes que responde ChatMigrante

El sistema fue diseñado para resolver dudas en segundos y en español, algo clave en un país donde muchos contenidos oficiales están disponibles solo en inglés. ChatMigrante ofrece orientación sobre:

Cómo consultar el estatus migratorio .

. Qué requisitos existen para pedir una visa o la residencia .

. Qué opciones tiene un extranjero si su visa está próxima a vencer .

. Cuáles son los derechos de una persona detenida por autoridades.

Según la información disponible, la IA combina conocimiento humano con tecnología para ofrecer un acceso directo a procedimientos que de otro modo podrían resultar complejos.

El asistente no sustituye el trabajo de abogados, pero orienta a migrantes hacia las instituciones correctas, garantizando información clara y confiable Freepik

ChatMigrante y su apoyo a la comunidad latina

La creación de esta herramienta responde a la necesidad de reducir la brecha informativa entre quienes pueden costear asesoría legal y quienes enfrentan barreras económicas o de idioma.

Martha Shedden, presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de Seguridad Social, señaló recientemente que la desinformación es uno de los principales problemas para la comunidad hispana en Estados Unidos. ChatMigrante intenta revertir esa tendencia.

En un contexto donde los cambios en políticas migratorias suceden con rapidez, el bot se convierte en una alternativa confiable y gratuita. Está especialmente dirigido a las comunidades mexicana, centroamericana y caribeña, que concentran la mayor parte de la población latina en Estados Unidos.