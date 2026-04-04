Se acerca el Mundial y aumentan los controles migratorios: ¿puede la CBP revisar tu celular en un aeropuerto?

De cara al Mundial 2026, muchos turistas llegarán a Estados Unidos para ver partidos de sus selecciones en el torneo. En ese contexto, es importante conocer las normas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el momento de la entrada al país norteamericano. Entre sus atribuciones, la agencia puede revisar teléfonos celulares en los aeropuertos.

La CBP puede revisar el celular de un viajero en un aeropuerto de EE.UU.

De acuerdo con una publicación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, la agencia federal tiene entre sus atribuciones y alcances la posibilidad de revisar dispositivos móviles.

La CBP puede revisar los teléfonos de los turistas que lleguen a EE.UU. para el Mundial 2026 CBP

La CBP puede revisar no solo teléfonos, sino también cualquier dispositivo electrónico de alguien que llega a EE.UU., sin importar si se encuentra en un puerto de entrada terrestre o en un aeropuerto. Además, está habilitado a hacerlo sin distinción de cuál sea el estatus migratorio de la persona.

Por lo tanto, turistas que viajen a EE.UU. para ver el Mundial 2026 podrían experimentar este tipo de controles sin importar si tienen todos sus papeles en regla.

Qué revisión planean los agentes de la CBP para extranjeros durante el Mundial 2026

Según un informe de N+ Univision, los oficiales podrían realizar una revisión de redes sociales, archivos del teléfono, imágenes y otras cuestiones.

En caso de que la persona entregue su contraseña o que el dispositivo no esté protegido por una clave, la agencia federal puede comenzar con lo que se conoce como una búsqueda básica.

En caso de que así lo decida, la CBP puede retener el celular por más tiempo para una búsqueda más exhaustiva. La ACLU indica que desde 2018 la entidad no tiene la obligación de devolverlo en el momento.

Por eso, el viajero puede proceder en su entrada a EE.UU. sin su dispositivo. En estas ocasiones, tiene la posibilidad de reclamarlo, pero la devolución dependerá de las particularidades del caso.

¿Un extranjero puede negarse a que CBP revise su celular? Esto dicen las normas

Tanto estadounidenses como migrantes y turistas tienen la posibilidad de decir en voz alta que no consienten la búsqueda. Sin embargo, esto no es un impedimento para que la CBP continúe con el procedimiento de revisión.

La CBP puede revisar redes sociales e imágenes de los teléfonos de quienes entran a EE.UU.

En el caso de estadounidenses y extranjeros con green card, el hecho de negarse a entregar la contraseña de un celular no puede derivar en que le nieguen la entrada al país norteamericano. Sin embargo, hacer esto puede llevar a la retención del dispositivo durante semanas o meses.

La situación es más complicada para migrantes sin residencia, turistas o extranjeros que entren con cualquier tipo de visa. En esos casos, negarse a colaborar con la búsqueda de la CBP puede llevar a un rechazo a la entrada a EE.UU.

Por lo tanto, quienes viajen al Mundial 2026 deben estar al tanto de esta normativa y saber que obstaculizarla puede traerles problemas. Según las autoridades, este tipo de medidas se amparan en el marco de la protección a la seguridad nacional de EE.UU.

Dado que el primer partido de la Copa del Mundo en el país norteamericano se disputará el 12 de junio, ya en los días previos podrían comenzar las imágenes de estos controles a miles de turistas.