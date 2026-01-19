Qué deben saber los solicitantes de visa americana de inmigrante antes del 21 de enero: guía paso a paso

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó que a partir del 21 de enero de 2026 pausará todas las emisiones de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Esta guía señala todo lo que deben saber los solicitantes de visado antes de la fecha de entrada en vigor de la medida.

La medida para los solicitantes de visado que entra en vigor el 21 de enero

El DOS informó, en un comunicado de la Oficina de Viajes, que en respuesta a una orden del presidente Donald Trump, se revisan todas sus políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes de países calificados de alto riesgo no utilicen la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública.

La visa americana dejará de emitirse por tiempo indeterminado para ciudadanos de 75 países Archivo

El mandatario habría indicado que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses.

Bajo estas revisiones, se determinó que, a partir del 21 de enero de este año, se pausarán todas las emisiones de visas de inmigrante a solicitantes que sean ciudadanos de 75 naciones.

Los países afectados son: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Guía para los solicitantes de visado: paso a paso

La agencia también aclaró que los solicitantes de visa de inmigrante de los países enlistados pueden presentar sus trámites y asistir a las entrevistas, ya que el Departamento continuará con la programación de citas. La diferencia con la medida es que no se emitirán visados durante la pausa.

El DOS programará citas, pero suspenderá temporalmente la emisión de visas de inmigrante para ciertos ciudadanos Freepik

Otros puntos importantes a considerar antes del 21 de enero son:

Excepciones : las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte válido de un país no mencionado en la lista están exentas de esta suspensión.

: las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte válido de un país no mencionado en la lista están exentas de esta suspensión. Visas vigentes : el DOS indicó que no se han revocado visas de inmigrante como parte de esta guía.

: el DOS indicó que no se han revocado visas de inmigrante como parte de esta guía. Visas de turista : esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante. Los visados B1/B2 son de no inmigrante.

: esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante. Los visados B1/B2 son de no inmigrante. Duración de la pausa: la dependencia federal señaló, a través de redes sociales, que la congelación de los trámites “se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con los recursos del pueblo estadounidense”.

Visa de inmigrante y de no migrante: para entender las diferencias

De acuerdo con el Departamento, el tipo de visa que se debe obtener está definido por la ley de inmigración estadounidense y se relaciona con el propósito del viaje del peticionario. De forma general, los visados americanos se dividen en dos categorías:

Visas de no inmigrante

Visas de inmigrante

Las visas de turista son visas de no inmigrante y no están incluidas en la pausa rawpixel.com / Freepik

Una visa de inmigrante se emite a una persona que desea vivir permanentemente en Estados Unidos; algunos ejemplos son:

Visa de Inmigrante Familiar (F1, F2A, F2B, F3, F4)

Visa de Inmigrante de Empleo (EB1, EB2, EB3)

Visa de Inversión (EB-5)

Visa de Diversidad (DV)

Visa de Refugiado y Asilo (Asilo, Refugiado)

Visa de Novio(a) Prometido(a) (K-1)

Visa de Trabajador Religioso (R-1)

Una visa de no inmigrante se emite a una persona con residencia fuera de Estados Unidos, pero que desea entrar al país norteamericano de manera temporal, por ejemplo, por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal o estudio.