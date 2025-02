Crece el temor a un operativo del ICE para deportar menores de edad

El temor a un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar a menores de edad no acompañados encendió las alarmas en las organizaciones de apoyo a niños inmigrantes. La medida del gobierno de Donald Trump podría ponerse en marcha pronto.

¿Cuándo comenzaría el operativo del ICE para deportar niños y adolescentes?

Según un memorando interno al que accedió Reuters, el gobierno ordenó a los agentes de la agencia que rastreen a cientos de miles de niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin sus padres, con el objetivo de ampliar el esfuerzo de deportación masiva del presidente.

La Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) se encarga de resguardar a los niños no acompañados AP

Luego de darse a conocer la información, dos fuentes familiarizadas con el plan señalaron para a NBC News que el momento exacto de la operación no está definido, pero podría comenzar tan pronto como esta semana.

También advirtieron que el ICE se centrará en los menores de edad cuyos patrocinadores no respondieron el teléfono en 30 días, así como en aquellos que no tienen fechas para presentarse en una corte de inmigración.

El cuidado y la custodia de menores indocumentados que están solos queda a cargo de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

Preocupación ante la posible deportación de niños en EE.UU.

Al respecto, el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes señaló: “Todos los niños, independientemente de su origen, merecen seguridad, dignidad y una oportunidad justa de ser escuchados. Los que buscan refugio deben ser tratados con compasión y se les deben brindar las protecciones que brindan nuestras leyes”.

La organización también explicó que los menores soportaron dificultades significativas, como pasar semanas o meses bajo custodia del gobierno antes de ser entregados a sus familiares. Por lo que, sin el apoyo legal adecuado, enfrentan desafíos insuperables por los complejos procedimientos de inmigración.

Señalan que la medida tiene como objetivo garantizar que los niños no sean víctimas de la trata de personas

“Tienen la obligación de presentarse ante un tribunal de inmigración, pero muchos carecen de representación legal debido a la suspensión por parte del gobierno de los programas que brindan asistencia legal a los niños no acompañados que viven en nuestras comunidades”, advirtió el Centro.

Finalmente, la entidad hizo un llamado al Congreso para que intervenga y promulgue leyes que protejan a los menores inmigrantes, para asegurarse de que “reciban la protección y los derechos que les corresponden en virtud del debido proceso”.

Por su parte, la presidenta de Kids in Need of Defense (KIND), Wendy Young, precisó en un comunicado que los pequeños requieren que la administración garantice un nivel de atención que tenga en cuenta su vulnerabilidad, al determinar si necesitan protección a largo plazo en Estados Unidos.

Asimismo, destacó que el acceso a servicios legales para todos los niños no acompañados liberados de la custodia del gobierno de EE.UU. debe ser el núcleo de una política integral para protegerlos de la explotación y la trata.

Organizaciones advierten sobre la suspensión por parte del gobierno de los programas que brindan asistencia legal a los niños no acompañados Rebecca Blackwell - AP

“Para tener éxito en sus objetivos, el gobierno debe asociarse con proveedores de servicios legales y la amplia red de socios pro bono del sector privado que brindan millones de dólares en servicios legales gratuitos para garantizar que los niños comprendan el proceso y puedan compartir sus razones para buscar seguridad en Estados Unidos”, sentenció Young.

¿Qué dice el memorándum del ICE sobre los menores de edad?

El memorando describe una iniciativa para buscar a los niños migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente como menores no acompañados. Establece cuatro fases de implementación, aunque no proporciona una fecha de inicio para las operaciones.

El documento, con el nombre “Implementación en el campo de la Iniciativa conjunta para niños extranjeros no acompañados”, también advierte que la medida tiene como objetivo garantizar que los niños no sean víctimas de la trata de personas ni de otras formas de explotación.

En cuanto al procedimiento, explica que a los menores se les entregará una notificación para que comparezcan ante un tribunal de inmigración o sean deportados, si existen órdenes de expulsión pendientes en su contra.

Asimismo, clasifica a los niños en tres grupos prioritarios:

Riesgo de fuga

Seguridad pública

Seguridad fronteriza

En ese contexto, se ordena a los agentes centrarse en los niños considerados “con riesgo de fuga”, incluidos aquellos cuya deportación se solicitó por faltar a las audiencias judiciales y aquellos entregados a patrocinadores que no son parientes consanguíneos.