Adiós al sueño americano: son venezolanos, vivieron durante años en Florida y ahora se reinician en Madrid

Al pensar en el sueño americano, se suele imaginar una casa de ensueño y un auto de lujo. Sin embargo, alcanzar ese objetivo puede llevar mucho tiempo. Es por eso que una familia venezolana tomó la decisión de emigrar a Madrid tras vivir diez años en Estados Unidos.

De Florida a Madrid: por qué los venezolanos emigraron a Europa

La historia fue presentada por Eva Cavero y Andrés Izarnótegui, una joven pareja detrás del canal de YouTube “La Blue Combi”. Al viajar a Madrid, conocieron a Mayberling, Rendy y Marcela, unos venezolanos que vivieron tanto en Carolina del Sur como en Florida.

“Cuando emigramos a EE.UU. vivimos en Carolina del Norte durante varios años. Al nacer nuestra primera hija, nos fuimos a Florida", señaló May.

Su transición a Europa luego estuvo motivada por la incertidumbre de las políticas migratorias durante la administración Trump y la larga espera por respuestas de sus casos de asilo.

Mientras esperaban un cambio en sus estatus, May logró obtener la ciudadanía italiana por su abuela, lo que les permitió mudarse con mayor facilidad en Europa.

May logró obtener la ciudadanía italiana mientras esperaba actualizaciones sobre su solicitud de asilo Youtube/La Blue Kombi

“Yo siento que se juntó una cosa con la otra. Mi hermano vive desde hace más de 11 años en Europa y mi mamá se mudó recién desde Estados Unidos. Entonces al tenerla en Madrid, todo se acomodó”, dijo la venezolana.

Cuáles son las diferencias entre Madrid y Europa

La familia se estableció en Madrid hace tres meses. En ese tiempo, han logrado comparar el estilo de vida en Europa con Estados Unidos.

La familia paga actualmente US$1600 por su departamento en Madrid Youtube/La Blue Kombi

Con relación a la vivienda, los venezolanos pagaba US$2475 mensuales por un apartamento de dos habitaciones y dos baños en Coral Glabes, Florida. En España, pagan US$1600 por tres habitaciones y un baño.

No obstante, el acceso al alquiler en España lo calificaron como “súper complicado” debido a las estrictas exigencias de las inmobiliarias. “Las políticas para rentar a alguien de afuera es muy difícil. Te piden que nóminas que certifiquen un trabajo en el país”, advirtió la venezolana.

Otra diferencia con el país norteamericano que remarcan los venezolanos es el transporte público. Mientras que en Florida y Carolina del Norte el automóvil era una necesidad para ellos, en Madrid utilizan el metro, que funciona con “puntualidad y eficiencia”.

La familia resalta la facilidad del transporte público en Madrid

“El metro en general funciona a tiempo hasta ahora. El precio es accesible si sacas la tarjeta personalizada. Es un bono mensual de 32 euros y te cubre viajes ilimitados de ciertas zonas por todo un mes”, destacó May.

¿La familia venezolana volvería a EE.UU.?

Al hablar sobre un posible regreso a Estados Unidos, May asegura no tenerlo planeado. Sin embargo, remarca que, si sus hijos deciden estudiar en ese país o si el matrimonio logra obtener un tipo de visado, podría pensarlo.

“No se puede decir que nunca voy a regresar si no se sabe. Puede ser que un futuro, cuando mis niños crezcan, digan que quieren estudiar en Estados Unidos. También si nosotros podemos emigrar de manera diferente, no me cierro a la puerta", sostuvo May.

España, el nuevo país para concretar un nuevo “sueño americano”

España es el único país del mundo con dos ciudades entre las diez mejores para vivir, trabajar y visitar, según el informe de World’s Best Cities 2026 publicado por Resonance Consultancy.

Madrid ocupa el quinto lugar de las ciudades con mejor calidad de vida Freepik

De acuerdo con el análisis realizado a 270 ciudades con más de un millón de habitantes, Madrid y Barcelona se posicionan entre las localidades con mejor calidad de vida, ocupando el quinto y décimo lugar respectivamente.

En la capital del país europeo, el informe destaca el desarrollo del bosque metropolitano, sus carriles para bicicletas, autobuses eléctricos y el proyecto “Madrid Nuevo Norte”, que describe como el segundo mayor proyecto de regeneración urbana de Europa.