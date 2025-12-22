Defiende que es ciudadana americana, pero el ICE la detuvo en una parada de auto y podría ser deportada
Su familia y abogados intentan demostrar su estatus legal ante los tribunales, mientras permanece en un centro de detención
Dulce Consuelo Madrigal Díaz fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras una parada de tránsito en Baltimore. La joven, de 22 años, permanece retenida en un centro de detención federal en Louisiana, mientras su familia defiende que nació en Maryland y que cuenta con la ciudadanía americana.
El ICE la detuvo durante una parada vehicular en Baltimore
La joven viajaba como pasajera en un vehículo conducido por su hermana menor, Shirley Díaz, de 17 años.
Según el testimonio de la adolescente, la detención ocurrió el domingo 14 de diciembre de manera repentina y sin explicaciones claras.
“Nosotras pensamos que eran policías. Uno se nos atravesó y el otro se puso atrás y nos dijeron que bajáramos los vidrios”, relató durante una entrevista con Telemundo.
La joven explicó que ambas bajaron las ventanillas cuando se les indicó, pero la situación escaló rápidamente.
“Se fueron directo hasta mi hermana, la arrestaron sin decir nada. Nosotras les gritábamos que éramos nacidas acá, y no nos hacían caso... Nos sacaron del carro”, dijo. "Nos arrebataron el teléfono al momento que le íbamos a hablar a nuestro papá. Sacaron las esposas y nos dijeron ‘la vamos a llevar arrestada’”, agregó entre lágrimas.
Según la interpretación de la joven, esta detención pudo haberse basado en un perfilamiento racial. “Creo que porque la vieron morenita, la vieron con cara de hispana y nada más”, relató. Tras el arresto, Dulce fue trasladada inicialmente a una oficina del ICE en Baltimore.
El estatus actual de la detenida
A través de un video compartido en TikTok, su abogada Victoria Slatton explicó que la presentación de un recurso de habeas corpus, una acción legal llevada ante un juez para que determine si el arresto es legítimo. Un tribunal falló a su favor y, según detalló, otorgó una medida cautelar que estipulaba que la joven no sea trasladada ni deportada.
“A pesar de esto, y aun cuando el ICE tiene en su poder el certificado de nacimiento que demuestra claramente que ella nació en Maryland, la trasladaron a Louisiana”, detalló: “Están ignorando las órdenes del tribunal. No me permiten tener acceso a mi clienta; me siento impotente y estoy increíblemente enojada”.
Desde el entorno familiar remarcaron que Dulce es madre y que nunca había enfrentado una situación similar. Según indicaron, la joven se mostró angustiada en las pocas comunicaciones que pudo mantener, sin comprender por qué permanecía retenida a pesar de haber nacido en EE.UU.
“Ella fue detenida bajo circunstancias que, en mi opinión, son muy sospechosas, y estamos tratando desesperadamente de sacarla”, señaló la letrada.
El factor legal que complica el caso
De acuerdo con los abogados que representan a Díaz, uno de los elementos que complica su situación es una orden de deportación emitida cuando era menor de edad (una orden administrativa que no revoca la ciudadanía por nacimiento).
Según explicaron, Dulce vivió un período en México durante su infancia y regresó a EE.UU. sin pasaporte estadounidense, ya que en ese momento no contaba con la documentación correspondiente.
Esa entrada habría derivado en la orden migratoria que, aunque no anuló su ciudadanía por nacimiento, quedó registrada en el sistema.
“Si eres ciudadano estadounidense, y ella lo es, tienes derecho a regresar al país”, dijo Zachary Pérez, quien, al igual que Slatton, trabaja en el caso. “Nunca ha sido desnaturalizada. Quiero ser muy claro al respecto”, señaló en una entrevista con HuffPost.
La defensa sostuvo que esta circunstancia es utilizada por la agencia federal para justificar la detención, pese a que la Constitución reconoce como ciudadanos a quienes nacen en territorio estadounidense.
La respuesta de las autoridades al caso de la migrante
En medio de la incertidumbre, el Departamento de Seguridad Nacional respondió sobre el caso en un comunicado a HuffPost.
“Dulce Consuelo Madrigal Díaz no es ciudadana estadounidense; es una inmigrante indocumentada de México. No presentó un certificado de nacimiento estadounidense ni ninguna prueba que respalde su afirmación de ser ciudadana”, detallaron.
Sus abogados afirman que cuentan con el acta de nacimiento emitida en Laurel, Maryland, registros médicos y declaraciones juradas de personas que estuvieron presentes en el nacimiento. Además, indicaron haber confirmado con el hospital la existencia de registros oficiales.
“Estamos trabajando para obtener más evidencia, pero el certificado de nacimiento debería ser suficiente. Ella nunca debió haber sido detenida”, señaló Slatton.
Qué pasará con la joven detenida por el ICE
Uno de los reclamos centrales del equipo legal es la falta de acceso directo a su clienta durante los primeros días de detención. Según informaron, el ICE no permitió que la joven hablara con sus abogados de manera inmediata, lo que retrasó la preparación de su defensa.
Finalmente, se programó una cita virtual para el lunes 22 de diciembre de 2025 para que Díaz pueda comunicarse con su equipo legal, lo que marcará el primer contacto formal desde su arresto. En ese encuentro, se espera avanzar en la recopilación de pruebas adicionales y coordinar los próximos pasos judiciales.
