Dejó el sueño americano con un sueldo de US$300.000 y se mudó a un lugar que le dio un nuevo capítulo: “Me desprogramé”

Una ciudadana americana abandonó el Área de la Bahía en San Francisco, en Estados Unidos, y se mudó a un destino impensado para iniciar una nueva vida junto a su familia. El eje del cambio se centró en el ámbito laboral, pero aseguró que encontró la felicidad en las pequeñas cosas rutinarias de Barcelona, en España.

Qué fue lo más difícil de mudarse de Estados Unidos a Barcelona

Steph Kumar, de 41 años, se desempeñó en EE.UU. en el área de investigación y análisis en empresas como X, Google, Pinterest y Yahoo durante más de una década. Pero, a finales de 2022, su despido de la red social propiedad de Elon Musk la llevó a tomar un cambio de rumbo en su vida y emprendió su propio negocio en Barcelona.

“Tras mi despido, tuve que reflexionar sobre quién era yo sin ese trabajo, título y estatus”, señaló la mujer en un ensayo publicado en Business Insider el 30 de septiembre. “Estaba de luto por una identidad que ya no me era relevante”.

En medio de un escenario de incertidumbre, a Kumar se le ocurrió la idea de fundar su propio negocio de investigación y descubrió que podría desempeñarlo desde cualquier parte del mundo. Tras analizar diversas ciudades europeas, se decantó por Barcelona y, en 2024, se trasladó junto a su esposo y su hija.

“Nos dimos cuenta de que nuestra vida en el Área de la Bahía no era como queríamos vivir en nuestra siguiente etapa”, puntualizó.

Pero la adaptación no fue del todo fácil. Kumar construyó un perfil laboral en EE.UU. y le resultó complicado sentirse cómoda en un emprendimiento de cero. “Cuando nos mudamos a Barcelona, sentí que me estaba desprogramando”, aseveró.

“Me enseñaron que el éxito en la vida significaba ascender y ganar todo el dinero posible, comprar una casa, un auto y vestir las mejores marcas”, detalló. “Ahora que estamos establecidos, estamos llegando a ese punto alto de felicidad de conocer la vida sin esa colocación de valores”.

En tanto, indicó que su salario en X (entonces Twitter) era de 300 mil dólares. “Estoy dispuesta a renunciar a la riqueza financiera por la felicidad”, indicó.

La ciudadana estadounidense descubrió un negocio que la permitió vivir en España

A finales de 2022, Kumar registró en Barcelona la compañía que fundó, Two Cents, una agencia de investigación de apoyo a las empresas. El motivo inicial fue que encontró que la ciudad española es “una gran escena de startups tecnológicas”. “Esto llevó a mi familia a creer que podíamos trabajar y vivir en cualquier parte del mundo”, dijo.

Poco después de la mudanza en 2024, la familia regresó a EE.UU. para vender su vivienda en el Área de la Bahía y comenzar un nuevo rumbo en España. “Barcelona nos enamoró al instante. Nos encantó la playa, el clima, la gente y la comida”, expresó Kumar.

Cómo fue el proceso para la visa en España

Steph señaló que se puso en manos de un servicio de reubicación para realizar los trámites correspondientes, tanto de su estadía legal en España como de la inscripción de su negocio en Barcelona. De ese modo, obtuvieron la visa de inversor o visa dorada, que permite a los titulares invertir en bienes raíces y capital, pero que se eliminó de forma gradual en abril de 2025.

“Tuvimos que ir a la comisaría para que nos tomaran las huellas dactilares y nos enviaron un traductor”, contó al medio mencionado. Su permiso, desde el momento de la emisión, tiene una validez de cinco años.