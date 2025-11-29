Derechos en carretera: qué hacer si el ICE detiene tu vehículo en una parada de tráfico y qué documentos mostrar
El National Inmigration Law Center señala que todos los inmigrantes tienen derechos, incluso aquellos que no tienen un estatus legal
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en carreteras de Estados Unidos. Como inmigrante, si se encuentra en una parada de tráfico con agentes de la agencia, estos es lo qué se debe hacer y los documentos a mostrar.
Qué hacer si el ICE me detiene en una parada de tráfico
La American Civil Liberties Union (ACLU) de Pensilvania publicó una guía para que los migrantes conozcan sus derechos en caso de encontrarse con agentes de inmigración. En ella, señala que si los oficiales de policía o de ICE piden detener el auto, se debe obedecer.
También aconseja:
- Permanecer en el vehículo.
- No salir a menos que el agente de policía o de ICE lo indiquen.
- Mantener las manos a la vista y no hacer movimientos bruscos.
La organización señala que no se tiene que responder a las preguntas de los agentes sobre la situación migratoria, nacionalidad o cómo se entró en Estados Unidos. Si es el caso, solo se debe decir: “Voy a permanecer en silencio”.
Si se es el conductor, los agentes de policía pueden pedirle nombre, permiso de conducir, matrícula del vehículo y prueba de seguro. “Debe mostrar estos documentos si los tiene. Si no los tiene, no presente documentos falsos”, precisa la ACLU.
Por su parte, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) en su Plan De Preparación De Inmigración explica que si una persona es detenida durante un control de tráfico rutinario (es decir, por exceso de velocidad, placas vencidas, traer una luz trasera rota, etc.) por la policía local, el alguacil, o la patrulla de carreteras, “su conducta debe ser de acuerdo con la ley local”.
Los derechos de los migrantes en carretera: detención en auto
La ACLU también advierte que si el agente pide registrar el automóvil, “tiene derecho a negarse”, ya que no puede haber un arresto por negarse a dar consentimiento.
Sin embargo, señala que si ven pruebas de un delito a plena vista, (como drogas o parafernalia de drogas en un asiento), el oficial puede registrar sin consentimiento.
Añade que cuando ICE para a una persona en un coche, los agentes deben tener sospechas razonables de que alguien en la unidad no tiene estatus migratorio legal.
Si se pide una identificación y no se tiene un estatus legal, también se tiene derecho a no proporcionar la misma o a responder preguntas. Sin embargo, los oficiales podrían solicitar una inspección mayor.
“Si quiere ejercer su derecho a permanecer en silencio, dígalo”, destaca la organización. Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio.
Qué documentos mostrar en un encuentro con ICE
Por su parte, el National Inmigration Law Center señala cuáles son los documentos que se deberían tener en caso de que la policía o las autoridades de inmigración hagan una detención en una parada de auto:
- Si se tiene un estatus de inmigración válido: aconsejan llevar la tarjeta de residente permanente (green card) o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.
- Si se solicitó un beneficio migratorio o tiene un caso abierto: recomiendan tener a mano una copia de los documentos de inmigración que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión.
- Para los indocumentados o con estatus inmigratorio vencido: si ha estado en EE.UU. al menos por dos años, tener un comprobante de haber vivido en el país norteamericano, ya que puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez.
