Derechos en carretera: qué hacer si el ICE detiene tu vehículo en una parada de tráfico y qué documentos mostrar

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en carreteras de Estados Unidos. Como inmigrante, si se encuentra en una parada de tráfico con agentes de la agencia, estos es lo qué se debe hacer y los documentos a mostrar.

Qué hacer si el ICE me detiene en una parada de tráfico

La American Civil Liberties Union (ACLU) de Pensilvania publicó una guía para que los migrantes conozcan sus derechos en caso de encontrarse con agentes de inmigración. En ella, señala que si los oficiales de policía o de ICE piden detener el auto, se debe obedecer.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsos Flickr/ICE

También aconseja:

Permanecer en el vehículo.

No salir a menos que el agente de policía o de ICE lo indiquen.

Mantener las manos a la vista y no hacer movimientos bruscos.

La organización señala que no se tiene que responder a las preguntas de los agentes sobre la situación migratoria, nacionalidad o cómo se entró en Estados Unidos. Si es el caso, solo se debe decir: “Voy a permanecer en silencio”.

Si se es el conductor, los agentes de policía pueden pedirle nombre, permiso de conducir, matrícula del vehículo y prueba de seguro. “Debe mostrar estos documentos si los tiene. Si no los tiene, no presente documentos falsos”, precisa la ACLU.

Por su parte, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) en su Plan De Preparación De Inmigración explica que si una persona es detenida durante un control de tráfico rutinario (es decir, por exceso de velocidad, placas vencidas, traer una luz trasera rota, etc.) por la policía local, el alguacil, o la patrulla de carreteras, “su conducta debe ser de acuerdo con la ley local”.

Los derechos de los migrantes en carretera: detención en auto

La ACLU también advierte que si el agente pide registrar el automóvil, “tiene derecho a negarse”, ya que no puede haber un arresto por negarse a dar consentimiento.

Sin embargo, señala que si ven pruebas de un delito a plena vista, (como drogas o parafernalia de drogas en un asiento), el oficial puede registrar sin consentimiento.

Organizaciones de ayuda a los migrantes explican que un conductor no tiene que contestar preguntas sobre su estatus migratorio, en dónde nació o cómo llegó a EE.UU. X @EROMiami - X @EROMiami

Añade que cuando ICE para a una persona en un coche, los agentes deben tener sospechas razonables de que alguien en la unidad no tiene estatus migratorio legal.

Si se pide una identificación y no se tiene un estatus legal, también se tiene derecho a no proporcionar la misma o a responder preguntas. Sin embargo, los oficiales podrían solicitar una inspección mayor.

“Si quiere ejercer su derecho a permanecer en silencio, dígalo”, destaca la organización. Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio.

Qué documentos mostrar en un encuentro con ICE

Por su parte, el National Inmigration Law Center señala cuáles son los documentos que se deberían tener en caso de que la policía o las autoridades de inmigración hagan una detención en una parada de auto:

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE