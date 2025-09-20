Diferencias entre asilo político y Ley de Ajuste Cubano

Cuando se habla de inmigración en Estados Unidos, términos como asilo político y Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) aparecen con frecuencia en procesos legales que permiten a ciertas personas residir de manera legal en el país. Ambos conceptos son gestionados principalmente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y forman parte de las opciones que la norma estadounidense ofrece a quienes buscan protección, residencia o ajustes de estatus migratorio.

Qué significa el asilo político

De acuerdo con el Uscis, el asilo político puede ser concedido a extranjeros que fueron perseguidos o que tienen un temor fundado de persecución futura debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico o sus opiniones políticas.

El asilo político puede otorgarse a extranjeros que fueron perseguidos o que temen sufrir persecución en el futuro Archivo

El estatus de protección puede ser otorgado a quienes:

Cumplen con la definición de refugiado según la sección 101(a)(42) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés)

No se encuentran sujetos a prohibiciones obligatorias

Se encuentran físicamente dentro de Estados Unidos o ingresaron al país

Presentan el Formulario I-589, Solicitud de Protección y Retención de Expulsión, ante la autoridad migratoria estadounidense o solicitan la protección durante procedimientos judiciales como defensa frente a la deportación

Qué significa la Ley de Ajuste Cubano

Según el departamento de inmigración, la CAA de 1966 brinda a los nativos o ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos la posibilidad de solicitar la residencia permanente legal, con la condición de que cumplan los requisitos establecidos.

La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ofrece a los nativos o ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos la oportunidad de pedir la residencia permanente legal o green card Archivo

Para poder acceder a una green card bajo esta ley, se deben reunir las siguientes condiciones:

Presentar de manera correcta el Formulario I-485

Ser ciudadano o nativo de Cuba.

Haber sido inspeccionado y admitido o liberado bajo parole después del 1 de enero de 1959.

Contar con al menos un año de presencia física en Estados Unidos al momento de presentar la solicitud.

Estar físicamente presente en el país al presentar el Formulario I-485.

Ser admisible para la residencia permanente o calificar para una exención de inadmisibilidad u otro tipo de alivio migratorio.

Demostrar que se merece la consideración favorable de Uscis.

Cuáles son las diferencias clave entre asilo político y Ley de Ajuste Cubano

Las diferencias principales entre el asilo político y la CAA residen en varios aspectos fundamentales:

Mientras que el asilo político puede solicitarse de inmediato sin un periodo mínimo de presencia en el país, la Ley de Ajuste Cubano requiere que el solicitante haya estado físicamente en Estados Unidos durante al menos un año antes de presentar la solicitud Imagen Freepik

Elegibilidad:

Asilo político: está dirigido a personas que sufrieron persecución o que temen ser perseguidas por motivos específicos, como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideas políticas.

está dirigido a personas que sufrieron persecución o que temen ser perseguidas por motivos específicos, como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideas políticas. Ley de Ajuste Cubano: aplica exclusivamente a nativos o ciudadanos cubanos presentes en Estados Unidos.

Requisitos de entrada:

Asilo político: no exige haber ingresado legalmente al país y puede solicitarse desde dentro de Estados Unidos.

no exige haber ingresado legalmente al país y puede solicitarse desde dentro de Estados Unidos. Ley de Ajuste Cubano: requiere que el solicitante haya sido inspeccionado y admitido o liberado bajo parole.

Tiempo de permanencia:

Asilo político: no establece un periodo mínimo, se puede solicitar inmediatamente.

no establece un periodo mínimo, se puede solicitar inmediatamente. Ley de Ajuste Cubano: exige haber estado físicamente en el país durante al menos un año antes de presentar la solicitud.

Objetivo final: