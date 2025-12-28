Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto si viajas en fin de año en EE.UU.

Los viajes con motivo de las celebraciones de fin de año se acercan, y como en otros días feriados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en todo el país, incluidas las paradas de auto. En caso de un encuentro con los agentes federales, estos se aconseja hacer.

Fin de año: qué hacer en una parada de auto del ICE

El sitio Immigration Equality señala que si los agentes de inmigración hacen una detención de un automóvil, el conductor puede preguntar si está bajo arresto, si es libre de irse y sobre todo, permanecer en silencio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en todo el país Flickr/IC - Flickr/ICE

Asimismo, advierte que si los oficiales preguntan si pueden buscar en el vehículo o mirar en la cajuela/maletero, se tiene el derecho de decir “no”. Sin embargo, si los oficiales tienen “causa probable” de creer que se está involucrado en una actividad criminal, pueden buscar sin el consentimiento.

De acuerdo con Ayuda Legal PR, estos es lo que se debe hacer ante una parada de auto por el ICE:

Detenerse de manera segura .

. Mantener las manos visibles en el volante y proporcionar documentos, en caso de ser solicitados, como la licencia de conducir y registro del vehículo.

en el volante y proporcionar documentos, en caso de ser solicitados, como la licencia de conducir y registro del vehículo. Nunca enseñar documentos falsos .

. Siempre se tiene derecho a guardar silencio . No se tiene que contestar preguntas sobre el estatus migratorio, en dónde nació o cómo se llegó a EE.UU.

. No se tiene que contestar preguntas sobre el estatus migratorio, en dónde nació o cómo se llegó a EE.UU. No mentir . No se debe decir que se tiene estatus legal si no es así.

. No se debe decir que se tiene estatus legal si no es así. En este caso de ser detenido, se tiene derecho solicitar la asistencia de un abogado.

Documentos para mostrar en caso de ser detenido por ICE

Con el aumento de la actividad de ICE en todo el país, es crucial que tanto las personas indocumentadas como aquellas con estatus legal lleven consigo documentos que prueben identidad y tipo residencia en EE.UU., señala el North Suburban Legal Aid Clinic.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

La organización de ayuda legal para la comunidad inmigrante explica que si se tiene estatus legal, estos documentos pueden ayudar a evitar un arresto o detención:

Tarjeta de residencia permanente o green card

Registro de Entrada/Salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje

sellado o documentos de viaje Tarjeta de Autorización de Empleo

Notificación de Aprobación (I-797)

Identificación estatal o licencia de conducir

En el caso de los indocumentados, agrega que si el migrante ha vivido en EE.UU. durante dos años o más, portar prueba de su presencia física no evitará la deportación, pero puede ayudar a prevenir la expulsión acelerada y garantizar que reciba el debido proceso:

La documentación a llevar en este caso es:

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

de los últimos tres años. Contratos de alquiler o arrendamiento.

de alquiler o arrendamiento. Facturas de servicios públicos.

de servicios públicos. Registros médicos, escolares u otros para el titular o sus hijos.

médicos, escolares u otros para el titular o sus hijos. Licencia de conducir emitida por el estado (si aplica).

Una parada de tráfico en carretera puede resultar en una detención por parte de agentes del ICE ICE - ICE

Los derechos de los inmigrantes en una parada de auto

La American Civil Liberties Union (ACLU) indica que independientemente del estatus migratorio, las personas en EE.UU. tienen derechos garantizados por la Constitución. En ese sentido, agrega que los conductores y pasajeros tienen el derecho a permanecer callados en caso de ser detenidos por agentes de inmigración.

De acuerdo con la organización, estos son consejos clave: