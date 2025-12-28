Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto si viajas en fin de año en EE.UU.
Cuando un migrante conduce un auto en carretera y es señalado por agentes de inmigración, se aconseja encender las luces intermitentes, reducir la velocidad y estacionarse en un lugar seguro
- 4 minutos de lectura'
Los viajes con motivo de las celebraciones de fin de año se acercan, y como en otros días feriados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en todo el país, incluidas las paradas de auto. En caso de un encuentro con los agentes federales, estos se aconseja hacer.
Fin de año: qué hacer en una parada de auto del ICE
El sitio Immigration Equality señala que si los agentes de inmigración hacen una detención de un automóvil, el conductor puede preguntar si está bajo arresto, si es libre de irse y sobre todo, permanecer en silencio.
Asimismo, advierte que si los oficiales preguntan si pueden buscar en el vehículo o mirar en la cajuela/maletero, se tiene el derecho de decir “no”. Sin embargo, si los oficiales tienen “causa probable” de creer que se está involucrado en una actividad criminal, pueden buscar sin el consentimiento.
De acuerdo con Ayuda Legal PR, estos es lo que se debe hacer ante una parada de auto por el ICE:
- Detenerse de manera segura.
- Mantener las manos visibles en el volante y proporcionar documentos, en caso de ser solicitados, como la licencia de conducir y registro del vehículo.
- Nunca enseñar documentos falsos.
- Siempre se tiene derecho a guardar silencio. No se tiene que contestar preguntas sobre el estatus migratorio, en dónde nació o cómo se llegó a EE.UU.
- No mentir. No se debe decir que se tiene estatus legal si no es así.
- En este caso de ser detenido, se tiene derecho solicitar la asistencia de un abogado.
Documentos para mostrar en caso de ser detenido por ICE
Con el aumento de la actividad de ICE en todo el país, es crucial que tanto las personas indocumentadas como aquellas con estatus legal lleven consigo documentos que prueben identidad y tipo residencia en EE.UU., señala el North Suburban Legal Aid Clinic.
La organización de ayuda legal para la comunidad inmigrante explica que si se tiene estatus legal, estos documentos pueden ayudar a evitar un arresto o detención:
- Tarjeta de residencia permanente o green card
- Registro de Entrada/Salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje
- Tarjeta de Autorización de Empleo
- Notificación de Aprobación (I-797)
- Identificación estatal o licencia de conducir
En el caso de los indocumentados, agrega que si el migrante ha vivido en EE.UU. durante dos años o más, portar prueba de su presencia física no evitará la deportación, pero puede ayudar a prevenir la expulsión acelerada y garantizar que reciba el debido proceso:
La documentación a llevar en este caso es:
- Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.
- Contratos de alquiler o arrendamiento.
- Facturas de servicios públicos.
- Registros médicos, escolares u otros para el titular o sus hijos.
- Licencia de conducir emitida por el estado (si aplica).
Los derechos de los inmigrantes en una parada de auto
La American Civil Liberties Union (ACLU) indica que independientemente del estatus migratorio, las personas en EE.UU. tienen derechos garantizados por la Constitución. En ese sentido, agrega que los conductores y pasajeros tienen el derecho a permanecer callados en caso de ser detenidos por agentes de inmigración.
De acuerdo con la organización, estos son consejos clave:
- Si se es un pasajero, se puede preguntar si se puede irse. Si el agente dice que sí, lo mejor es marcharse con calma.
- La policía puede ordenar al conductor o a sus pasajeros que salgan del vehículo por seguridad. El consejo es obedecer y salir tranquilamente.
- Si no se es un ciudadano estadounidense y un agente de inmigración pide documentos, se recomienda mostrárselos si los lleva consigo.
- “Si usted es mayor de 18 años de edad, lleve sus documentos migratorios válidos consigo en todo momento. Si no tiene documentos migratorios, tiene derecho a permanecer callado”, añaden.
Otras noticias de ICE
Avanza el ICE. Cómo son los “megacentros” de detención que EE.UU. planea abrir para acelerar la deportación de migrantes
Ley SB8 en Texas. Los condados que no estarán obligados a colaborar con el ICE el 1° de enero
“La encadenaron”. Es argentina, se casó con un estadounidense en California y el ICE la detuvo en plena entrevista
- 1
Máximos goleadores del 2025: quién va ganando, cuánto goles y la tabla hoy
- 2
Javier Milei evalúa darles un aumento de sueldo a sus ministros a partir de enero
- 3
La Plata: una mujer murió de forma repentina mientras compraba en un hipermercado
- 4
Estas son las empresas en las que invierten hoy los fondos de riesgo en la Argentina