Freno al ICE en Nueva York: la orden legal que limita los arrestos de migrantes en los juzgados de Manhattan

Un juez federal ordenó este lunes limitar los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro y alrededor de tres cortes migratorias de Manhattan. La medida impide estas detenciones salvo circunstancias excepcionales y modifica la forma en que los agentes pueden operar en esas sedes judiciales.

Qué cambia para el ICE tras el fallo federal sobre las cortes migratorias de Manhattan

De acuerdo con un informe de Associated Press, el juez federal P. Kevin Castel emitió la orden que impide a los agentes del ICE realizar arrestos rutinarios en tres sedes judiciales de Manhattan.

La decisión frena una política restablecida por la administración Trump y busca garantizar que las personas puedan asistir a sus audiencias migratorias y presentar solicitudes de asilo sin temor a ser detenidas.

Según CNN, los edificios alcanzados por la restricción son el 26 Federal Plaza, el 201 Varick Street y el 290 Broadway. El magistrado sostuvo que, si bien el gobierno tiene la facultad de hacer cumplir las leyes migratorias, también debe garantizar que las personas puedan asistir a sus audiencias de deportación y presentar solicitudes de asilo sin temor a ser arrestadas.

La orden establece que los agentes federales pueden realizar arrestos fuera de los perímetros judiciales. En las sedes alcanzadas por la orden y sus inmediaciones, las detenciones solo estarán permitidas cuando existan amenazas graves y comprobadas para la seguridad pública o en circunstancias excepcionales.

En su fallo, Castel señaló que la eliminación de restricciones previas a estos arrestos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, habría sido una medida arbitraria de la administración federal.

La demanda de la ACLU y la NYCLU que restringió arrestos del ICE en Manhattan

El fallo surgió tras una demanda federal presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) y la organización comunitaria Make the Road NY.

Las organizaciones iniciaron la acción judicial en agosto de 2025 en representación de The Door y African Communities Together.

Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, celebró la decisión judicial. “Es una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procedimientos en el tribunal de inmigración”, afirmó.

Durante el proceso, los representantes del gobierno modificaron su postura original. Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reconocieron que las pautas emitidas en 2025 sobre arrestos en dependencias judiciales no eran aplicables a los tribunales de inmigración.

Castel indicó que ese cambio obligaba a corregir un error evidente y evitar una injusticia en el funcionamiento del sistema judicial. En una instancia previa, el año pasado, el juez había rechazado suspender estas operaciones.

El juez federal P. Kevin Castel emitió la orden que impide a los agentes del ICE realizar arrestos rutinarios en tres sedes judiciales de Manhattan Foto de ICE

Cómo impacta la orden judicial en los migrantes citados a audiencias en Manhattan

Las organizaciones civiles sostuvieron que la orden era necesaria por los efectos que estos operativos provocaban entre quienes debían presentarse ante la corte.

Según información presentada por los demandantes ante AP, el temor a ser detenido y posteriormente deportado llevaba a muchas personas a faltar a audiencias obligatorias debido a la presencia constante de agentes del ICE.

Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, respaldó la medida cautelar. “Nuestro personal sigue trabajando incansablemente para apoyar a los miembros de The Door que estaban aterrorizados de acudir a sus comparecencias judiciales obligatorias. Estamos con nuestros miembros para luchar por quienes resultaron afectados por los arrestos en los tribunales, incluidos aquellos que siguen detenidos, y otras políticas crueles”, señaló.

Agentes federales patrullan los pasillos del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York (AFP) MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La decisión del tribunal federal solo limita la actuación del ICE en los tres edificios mencionados de Manhattan, donde también se encuentra la sede del FBI en el complejo de 26 Federal Plaza. Por eso, el fallo no tiene alcance nacional.

Tras conocerse la resolución, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitieron comentarios oficiales sobre el caso.