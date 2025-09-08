El dilema de los cubanos en Florida: de apoyar a Donald Trump a dividirse por sus políticas antimigrantes

El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales con 312 votos electorales. En uno de los estados claves donde realzó su triunfo fue en Florida, con el 70% de los votos de los cubanos, según consignó una encuesta de NBC News. A nueve meses de su victoria, una de las comunidades más grandes en Estados Unidos mantiene posturas divididas sobre sus políticas.

¿Apoyo a Donald Trump? Las posturas divididas de los cubanos en EE.UU.

Durante el segundo mandato de la administración Trump, el endurecimiento de las políticas migratorias trajo consigo un dilema entre los cubanos. Daimarys Hernández, una manicurista cubana, sostiene que el presidente actúa como un “actual dictador”.

Algunos cubanos sostienen que Trump tiene algunas similitudes con el régimen de la isla YAMIL LAGE - AFP

“Los mismos cubanos que llevan años aquí no se dan cuenta de que Trump actúa como lo hizo Fidel Castro”, dijo Hernández en diálogo con El País.

Con el aumento de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la inflación anual del 3.3% en la región, algunos cubanos sostienen que no apoyarían a Trump durante las elecciones presidenciales 2028.

En 2025, el ICE arrestó a unos 600 cubanos en mayo y a más de 1000 en junio ICE

“Voté con la esperanza de que su administración trajera mejoras reales en la economía, más oportunidades de trabajo y un futuro más estable para nuestras familias”, expresó la cubana Jessica Ruiz al medio citado. “Pero con el paso de los meses, mi experiencia ha sido muy distinta a lo que esperaba”, agregó.

Más allá de estas posturas, existe otro grupo que mantiene su apoyo al presidente Trump. Mirta Marino, una trabajadora bancaria jubilada de 78 años, sostuvo que las decisiones de la actual administración eran “necesarias”.

“Trump está tomando decisiones políticas difíciles, pero son necesarias para arreglar el país”, detalló en diálogo con CBS News.

Las encuestas que muestran la opinión de los cubanos

El apoyo de un grupo de cubanos a la administración Trump se mantendría por un tiempo. Según estipuló Jorge Duany, exdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas y profesor de Antropología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), por el momento no hay evidencias empíricas del cambio de los votantes cubanos.

El exdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas, Jorge Duany, sostuvo que no hay factores empíricos que muestren un cambio en el voto de los migrantes cubanos a Trump Facebook Cubanos en New Jersey

“Las encuestas disponibles muestran que la mayoría de los votantes en las últimas elecciones presidenciales votarían de la misma manera si las elecciones fueran hoy”, sostuvo Duany.

Por su parte, el consultor y encuestador demócrata en Miami, Fernand Amandi, también sostuvo que el voto de los cubanos por el momento no cambió, en parte por su “renuencia” a admitir su implicación en las nuevas políticas migratorias de la administración Trump.

“No he visto a nadie que haya votado por Trump en noviembre de 2024 decir ‘me equivoqué’”, afirmó. “Lo que he visto es una enorme cantidad de racionalización, justificación y renuencia a admitir que sus votos contribuyeron a esta situación que ahora afecta directamente a muchas familias y a muchas personas”, cerró.