El dilema de los cubanos en Florida: de apoyar a Donald Trump a dividirse por sus políticas antimigrantes
Más del 70% de los cubanos en el Estado del Sol apoyó al presidente en las elecciones de 2024; cuál es su postura actual
- 3 minutos de lectura'
El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales con 312 votos electorales. En uno de los estados claves donde realzó su triunfo fue en Florida, con el 70% de los votos de los cubanos, según consignó una encuesta de NBC News. A nueve meses de su victoria, una de las comunidades más grandes en Estados Unidos mantiene posturas divididas sobre sus políticas.
¿Apoyo a Donald Trump? Las posturas divididas de los cubanos en EE.UU.
Durante el segundo mandato de la administración Trump, el endurecimiento de las políticas migratorias trajo consigo un dilema entre los cubanos. Daimarys Hernández, una manicurista cubana, sostiene que el presidente actúa como un “actual dictador”.
“Los mismos cubanos que llevan años aquí no se dan cuenta de que Trump actúa como lo hizo Fidel Castro”, dijo Hernández en diálogo con El País.
Con el aumento de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la inflación anual del 3.3% en la región, algunos cubanos sostienen que no apoyarían a Trump durante las elecciones presidenciales 2028.
“Voté con la esperanza de que su administración trajera mejoras reales en la economía, más oportunidades de trabajo y un futuro más estable para nuestras familias”, expresó la cubana Jessica Ruiz al medio citado. “Pero con el paso de los meses, mi experiencia ha sido muy distinta a lo que esperaba”, agregó.
Más allá de estas posturas, existe otro grupo que mantiene su apoyo al presidente Trump. Mirta Marino, una trabajadora bancaria jubilada de 78 años, sostuvo que las decisiones de la actual administración eran “necesarias”.
“Trump está tomando decisiones políticas difíciles, pero son necesarias para arreglar el país”, detalló en diálogo con CBS News.
Las encuestas que muestran la opinión de los cubanos
El apoyo de un grupo de cubanos a la administración Trump se mantendría por un tiempo. Según estipuló Jorge Duany, exdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas y profesor de Antropología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), por el momento no hay evidencias empíricas del cambio de los votantes cubanos.
“Las encuestas disponibles muestran que la mayoría de los votantes en las últimas elecciones presidenciales votarían de la misma manera si las elecciones fueran hoy”, sostuvo Duany.
Por su parte, el consultor y encuestador demócrata en Miami, Fernand Amandi, también sostuvo que el voto de los cubanos por el momento no cambió, en parte por su “renuencia” a admitir su implicación en las nuevas políticas migratorias de la administración Trump.
“No he visto a nadie que haya votado por Trump en noviembre de 2024 decir ‘me equivoqué’”, afirmó. “Lo que he visto es una enorme cantidad de racionalización, justificación y renuencia a admitir que sus votos contribuyeron a esta situación que ahora afecta directamente a muchas familias y a muchas personas”, cerró.
Otras noticias de Agenda EEUU
Cuánto cuestan en EE.UU. Los mejores seis perfumes de hombre para ir al gimnasio en 2025
"Mejoras de seguridad". Greg Abbott lo anunció: las tres nuevas leyes que cambiarán los campamentos en Texas
En EE.UU. El minorista de muebles de 90 años que cierra para siempre y ofrece una venta de liquidación en septiembre
- 1
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia
- 2
Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios
- 3
Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos
- 4
Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos