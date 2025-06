El valiente mensaje de una niña cubana que quiere reunirse con su mamá en Miami: “Trump, le pido que recapacite”

La administración Donald Trump implementó una orden que bloquea temporalmente la entrada de cubanos a Estados Unidos, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Esta determinación, que también incluye a otros países, perjudica a miles de familias. Entre ellas se encuentra el caso de Sofía, una niña de diez años que vive con su abuela en La Habana y que le mandó un valiente mensaje al presidente de EE.UU. para poder reunirse con su madre, Lía Llanes, que reside actualmente en Miami.

La restricción migratoria de Trump que impide el reencuentro de una madre y su hija de Cuba

Lía Llanes obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos luego de ingresar a ese país por la frontera y regularizar su estatus en 2022. Después de tres años de espera, su solicitud para traer a su hija fue aprobada y ambas se preparaban para la entrevista consular. No obstante, todo cambió con la orden presidencial del 5 de junio.

Separada de su hija debido a las restricciones impuestas por Trump que restringe el ingreso de cubanos a EE.UU.

El anuncio de Trump suspendió ciertos trámites de visas de inmigrante, lo que dejó sin efecto muchos procesos aprobados bajo la categoría F2A, que contempla a hijos menores de 21 años de residentes legales. Solo los parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses podrán continuar sus solicitudes. Este giro en la política dejó a cientos de familias cubanas atrapadas en un limbo administrativo.

La mujer explicó que su único deseo es estar junto a Sofía, a quien no ha podido abrazar en tres años. “¿Cómo puede ser que una hija no se considere familiar inmediato solo porque yo soy residente y no ciudadana?”, preguntó al hacer alusión a una de las principales críticas hacia la normativa. “Yo me voy a hacer ciudadana, pero todavía me faltan dos años, dos años más sin tenerla a lado mío”, agregó.

Frente a esta situación, Sofía decidió grabar un video que fue compartido por su madre en redes sociales. Vestida con una camiseta de dibujos infantiles, la menor le dejó un pedido directo al mandatario estadounidense.

El valiente mensaje de una niña cubana que quiere reunirse con su mamá en Miami

“Presidente Trump, le pido por favor que recapacite sobre la reunificación familiar de residentes”, manifestó la hija de Llanes. “Yo soy una niña que como muchas estamos esperando las entrevistas para reunirnos con nuestros padres y poder crecer en ese hermoso país y llegar a ser una ciudadana más”, explicó.

En una entrevista con Miami Herald, Lia Llanes contó que su hija llevaba dos días sin hablar con nadie desde que le explicaron lo ocurrido. “Es muy desgarrador saber que tu solicitud es aprobada y esto sucede. Es difícil de explicar. Es extraño porque tienes a tu hija allí, y tú estás aquí. En un momento tienes buenas noticias y al siguiente todo cambia”, lamentó.

Restricciones migratorias impuestas por Trump

El nuevo decreto presidencial establece restricciones parciales para ciudadanos de varios países, entre ellos Cuba y Venezuela. En el caso cubano, la medida afecta particularmente a los solicitantes de visas B-1, B-2, F, M y J, y permite al Departamento de Estado reducir la validez de otros visados previamente aprobados.

Entre los motivos alegados por la administración están la calificación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, la falta de cooperación en temas de seguridad y la alta tasa de permanencia irregular entre quienes ingresan a EE.UU. Según cifras oficiales, cerca del 18% de los cubanos que entraron con visas educativas o de intercambio permanecieron más del tiempo permitido.

Trump complicó la posibilidad de ingreso de cubanos a EE.UU. Imagen compuesta

En consecuencia, el ingreso al país norteamericano para los cubanos en estas categorías ha sido suspendido, lo que representa un freno abrupto a procesos legales de migración que ya estaban en curso. Esta situación ha generado una ola de incertidumbre y descontento entre las familias afectadas, muchas de las cuales llevaban años de espera para reunirse con sus seres queridos.

Lía Llanes ha expresado públicamente su respeto por las leyes de EE.UU. y su voluntad de cumplir con todos los requisitos legales. A pesar de haber apoyado a Donald Trump en el pasado, hoy se siente traicionada por una medida que la perjudica directamente. “Yo no tengo antecedentes, ni un solo ticket. Trabajo, pago impuestos y lucho cada día”, afirmó en un video que también compartió en Facebook.