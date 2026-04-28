Vivió 12 años en San Diego, crió a sus hijos y ahora se autodeporta a Guatemala por miedo al ICE: “Estoy en paz”

Ismelda Soriano, una migrante guatemalteca, decidió abandonar Estados Unidos junto a sus hijos tras vivir 12 años en San Diego, California. La mujer había recibido una orden final de expulsión, tras perder su caso de asilo y agotar durante años distintas apelaciones migratorias.

Por qué una migrante de Guatemala dejó California tras 12 años y una orden final del ICE

Soriano llegó al país norteamericano con sus hijas cuando eran bebés y formó su vida en California. Una de las niñas explicó a Noticias Telemundo que entiende que no hicieron nada malo, pero señaló que su situación migratoria le “da miedo”. Por su parte, Ismelda afirmó que era “la hora de irse” porque el proceso que atravesaban era “muy estresante”. Sin embargo, aclaró que luego de tomar la decisión de autodeportarse está “en paz”.

La mujer, pese a no tener historial criminal, perdió su caso de asilo en 2018 y presentó múltiples apelaciones sin obtener un resultado favorable. Finalmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que recibió una orden final de expulsión en diciembre de 2024.

Durante ese período, cumplió con los requisitos exigidos, asistió a sus citas y portó un grillete electrónico. Además, trabajó en la limpieza de casas y sostuvo a su familia, incluso después de que su esposo fuera deportado semanas antes.

Antes de partir, Ismelda organizó su salida junto a sus hijos y comenzó a desprenderse de sus pertenencias. Regaló alimentos, dejó sus muebles y preparó sus maletas. A su vez, se despidió entre lágrimas de María, a quien cuidaba, y de Tony, un joven con síndrome de Down, además de amigos y compañeros de la iglesia con quienes compartió más de una década.

La familia salió desde Los Ángeles con expectativa de empezar de nuevo Noticias Telemundo

Qué pasará con el tratamiento médico del hijo de la migrante tras salir de EE.UU.

Uno de los factores que extendió su permanencia fue la situación de David, su hijo de cinco años nacido en Estados Unidos. El niño padece una enfermedad que afecta a los músculos y recibía tratamiento médico. El menor explicó a Noticias Telemundo que viajará a Guatemala para ver a su abuelo. La familia continuará el tratamiento en el país centroamericano.

La salida se concretó en el aeropuerto de Los Ángeles, donde Ismelda abordó el avión con pasaportes en mano. En ese contexto, afirmó que se va “contenta y con mucha fe en Dios que él va a sanar a David” y que estarán “bien” en Guatemala.

Cuánto ofrece el DHS por autodeportarse con la app CBP Home en EE.UU.

La administración de Donald Trump ofrece un incentivo económico a quienes optan por la autodeportación a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las personas que aceptan abandonar Estados Unidos por sus propios medios antes de ser detenidas por las autoridades migratorias pueden recibir un estipendio de US$2600, además de un vuelo gratuito hacia su país de origen.

La migrante sostuvo a su familia trabajando en limpieza, aun tras la deportación de su esposo Noticias Telemundo

De acuerdo con el organismo, quienes utilizan esta vía también pueden acceder a la cancelación de multas civiles por no haber abandonado el país norteamericano en el plazo establecido. El DHS indicó que el costo de una deportación forzada asciende a US$18.245 por persona, mientras que la autodeportación mediante esta modalidad reduce el gasto a aproximadamente US$5100. Con esos datos, la agencia sostuvo que esta alternativa representa un ahorro significativo para el Estado.