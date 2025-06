El exmarine de EE.UU. que conduce a diario cuatro horas para que su esposa vea su bebé: fue arrestada por el ICE

Un veterano de la Marina de Estados Unidos enfrenta una situación inesperada tras la detención de su esposa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde hace semanas, realiza largos viajes para que su hija recién nacida pueda ser alimentada por su madre en un centro correccional de Louisiana.

¿Cómo fue la detención de la madre durante su cita migratoria?

Paola llegó a Estados Unidos desde México en 2014, cuando era aún menor de edad. De acuerdo con Univision, desconocía que existía una orden de deportación en su contra.

El arresto ocurrió el 27 de mayo en Luisiana, en presencia de su esposo Adrián Captura de Univisión

El 27 de mayo, mientras asistía a una cita oficial para tramitar la residencia permanente en Louisiana, la mujer fue arrestada por agentes del ICE. Su esposo Adrián describió el momento al medio citado: “Estaba enojado, frustrado y muy molesto”.

Ahora, cada emana, Adrián sale de Baton Rouge con su hija de nueve semanas para recorrer casi cuatro horas de camino hasta el centro correccional Richwood, en Monroe.

Durante las visitas, la bebé recibe leche materna directamente de su madre, bajo las condiciones establecidas por el centro.

Cada semana, el exmilitar viaja casi cuatro horas desde Baton Rouge hasta el centro correccional Richwood Captura de Univisión

El hijo mayor también experimenta la ausencia materna. Según narró Adrián, el niño busca a su madre dentro de la casa: “Cuando subimos a la habitación donde dormimos todos, él dice ‘Mamá, mamá’, mientras levanta las manos”.

Opciones legales para quedarse en EE.UU.

El abogado de la familia informó al medio citado que aún existe la posibilidad de que un juez de inmigración revoque la orden de deportación. Por el momento, la familia aguarda una respuesta oficial de ICE sobre el futuro del caso.

Los agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron a la mujer (foto archivo) U.S. Customs and Border Protection

Especialistas en leyes migratorias consultados por el medio señalaron que este tipo de casos refleja las trabas burocráticas que enfrentan incluso las familias de militares estadounidenses al intentar regularizar su estatus. “La separación de familias es lo más fuerte que he visto”, afirmó uno de los abogados entrevistados.

¿Puede una persona casada con un ciudadano estadounidense ser deportada?

Estar casado con un ciudadano estadounidense no garantiza protección automática frente a un proceso de deportación. Según explicó el bufete especializado Richards and Jurusik Immigration Law, el matrimonio puede ofrecer vías legales para regularizar la situación migratoria, pero no impide que una persona sea removida del país si existen violaciones previas a la ley migratoria.

De acuerdo con el análisis publicado por la firma, las autoridades migratorias consideran varios factores al determinar si alguien puede ser deportado. Entre las causas más frecuentes figuran:

El ingreso sin inspección

La permanencia ilegal tras el vencimiento de una visa

La comisión de delitos o fraudes durante los trámites de inmigración

Sin embargo, el despacho también señala que, en algunos casos, el vínculo matrimonial puede abrir opciones de regularización. Entre ellas, la posibilidad de solicitar un ajuste de estatus si la entrada al país fue legal o el trámite de un perdón provisional (formulario I-601A) para quienes demuestren que su expulsión causaría “dificultades extremas” a su cónyuge estadounidense.

En situaciones donde la deportación ya está en curso, los abogados recomiendan reunir documentos que acrediten la legitimidad del matrimonio, como certificados, cuentas bancarias conjuntas o pruebas de convivencia.