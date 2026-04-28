Freno al asilo en EE.UU.: la nueva directiva de Trump para negar visas a migrantes que temen volver a sus países de origen

La administración Trump habría solicitado a los consulados que rechacen visas de no inmigrante a las personas que teman regresar a sus países de origen. La normativa buscaría limitar las solicitudes de asilo.

Qué se sabe de la normativa que limita las visas a un grupo de inmigrantes

La noticia fue presentada de manera exclusiva por The Washington Post tras revisar un cable enviado por la oficina del Secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo requisito fue presentado por la oficina del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) BRENDAN SMIALOWSKI - POOL AFP

El documento indicaba que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares debían pedirle al solicitante que afirmara no temer sufrir daños en su país de origen, y documentar la respuesta en la carpeta del caso.

Para acreditar los dichos de cada persona, cada agente tendrá que formular dos preguntas: “¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”.

Los funcionarios consulares le deben preguntar a los solicitantes si temen regresar a su país de origen Freepik

“Los solicitantes de visa deben responder con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa”, indica el cable presentado por el medio estadounidense.

El objetivo central del nuevo requisito para la visa de no inmigrantes

Las nuevas restricciones buscarían disminuir la cantidad de personas que reciben asilo en Estados Unidos. De acuerdo con The Guardian, el cable citaba que muchos solicitantes mienten acerca del temor que tienen de estar en sus países de origen durante el trámite de sus visados.

El DOS asegura que los lineamientos actuales para solicitar un visado son insuficientes para verificar si es cierto el temor que sufren algunos migrantes de regresar a sus ciudades natales Freepik - Freepik

“El elevado número de extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos indica que muchos de ellos falsean esta intención ante los funcionarios consulares durante el proceso de solicitud de visa y en los puertos de entrada estadounidenses", destaca el escrito.

Luego agrega: “De igual modo, la información recopilada de los solicitantes de visa según las directrices actuales es insuficiente para identificar a aquellos solicitantes que temen sufrir daños o malos tratos al regresar a su país de origen”.

Los extranjeros pueden solicitar asilo una vez en el país si sufren persecución o tienen un temor fundado de persecución en su país de origen Unsplash

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los extranjeros pueden solicitar asilo una vez en el país si sufren persecución o tienen un temor fundado de persecución en su país de origen.

Los migrantes tienen la posibilidad de ser reasentados como refugiados en Estados Unidos mediante un proceso aparte que se lleva a cabo fuera del país.

Otras medidas implementadas por la administración Trump para imponer más controles

La administración Trump ha limitado las solicitudes de asilo en los últimos meses. En noviembre del año pasado, tras un ataque armado en Washington D.C. organizado por un ciudadano afgano que había obtenido asilo ese mismo año, se suspendieron todas las solicitudes de asilo.

A fines de marzo, CBS News anunció que se levantaba esa suspensión para una gran parte de los casos, a excepción de los 39 países que están alcanzados por restricciones de ingreso, en el marco de la denominada “prohibición de viaje” ampliada por Trump en diciembre de 2025.