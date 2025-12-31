El fallo judicial de California que da esperanza a miles de migrantes detenidos por el ICE: ¿saldrán bajo fianza?

Un tribunal federal de California, con alcance nacional, falló en contra de la política presentada por la administración Trump que buscaba poner fin a la elegibilidad para fianzas de miles de inmigrantes en EE.UU. La jueza sostuvo que es ilegal negar ese derecho.

Los puntos clave del fallo que beneficia a los migrantes

De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el tribunal asegura que el rechazo de la fianza de los migrantes es ilegal y señaló la confusión existente en la naturaleza de las órdenes judiciales.

La jueza federal del distrito, Sunshine Sykes, asegura que la medida contra los migrantes es ilegal ICE / FLICKR

“Durante meses, la nueva política gubernamental de no fianza ha trastocado la vida de innumerables personas, ya que esta administración utiliza la detención obligatoria para castigar y obligar a las personas a autodeportarse”, señaló My Khanh Ngo, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Debido a esto, la jueza anuló la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detallada en la “Guía Provisional sobre la Autoridad de Detención para Solicitantes de Admisión” del 8 de julio de 2025.

Esta decisión se basa en que dicha política no es conforme a la ley según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Antecedentes del fallo de California

La orden se deriva de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho Gould de la USC.

Qué migrantes están beneficiados por la normativa Flickr/ICE - Flickr/ICE

La petición apuntaba contra de política del DHS y el Departamento de Justicia implementada en julio de este año que declaraba que cualquier extranjero que ingrese sin inspección “está sujeto categóricamente a detención obligatoria“ y, por lo tanto, no podían solicitar la libertad bajo fianza durante su proceso de deportación.

Qué migrantes están beneficiados por la normativa

En diálogo con Telemundo, varios abogados de inmigración estipularon que el fallo beneficia a los migrantes con estatus irregular que entraron al país sin inspección.

Los detenidos podrían pedir salir bajo fianza, pero las agencias federales todavía podría oponerse a su caso en particular Associated Press

Los detenidos podrían pedir salir bajo fianza, pero las agencias federales todavía podrían oponerse a su caso en particular.

“Deberían juntar pruebas de su buen comportamiento, de sus lazos familiares en los Estados Unidos”, señaló el letrado Andrew Newcomb.

Otros fallos que apuntan contra el ICE y la administración Trump

En Washington D.C., una jueza federal ordenó bloquear de forma provisoria dos políticas que restringían las visitas sin previo aviso de legisladores al interior de los centros de detención del ICE.

Los detenidos podrían pedir salir bajo fianza, pero las agencias federales todavía podrían oponerse a su caso en particular Rebecca Blackwell - AP

Las dos disposiciones claves exigían notificar con siete días de anticipación cualquier visita y limitar o negar el ingreso de congresistas y de su personal a las instalaciones.

De acuerdo con The New York Times, la jueza Jia M. Cobb sostuvo que las nuevas reglas impuestas por el ICE vulneraban una ley federal vigente que garantizaba el acceso de los legisladores a este tipo de establecimientos.