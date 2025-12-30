Fue deportada a Guatemala y nunca volvió a ver a su esposo, que murió tras el arresto de ambos en Florida

Lucía Pedro Juan fue deportada de Estados Unidos luego de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mujer, originaria de Guatemala, fue arrestada junto a su esposo, quien murió el pasado 3 de diciembre en custodia de la agencia federal.

Ella deportada y su esposo fallecido: nunca se volvieron a ver

Francisco Gaspar Cristóbal Andrés y su esposa se dirigían a comprar comida cuando fueron detenidos por un oficial de la patrulla de carreteras del estado de Florida, quien les pidió sus documentos. El hombre mostró una licencia de conducir estatal, y ella su pasaporte guatemalteco.

Francisco Gaspar Cristóbal Andrés es recordado con un altar por su familia (padres y esposa) en su tierra natal Omar Ornelas para El Paso Times - Omar Ornelas para El Paso Times

“Los van a detener por ser indocumentados”, señaló el oficial después de hacer una verificación. Luego fueron puestos en custodia del ICE. Mientras ambos eran entrevistados en una oficina de campo, no se les permitió hablar entre ellos y se les separó, pero Pedro Juan ignoró las órdenes y se acercó a su marido, esa fue la última vez que estuvieron juntos.

“Nunca lo volví a ver, nunca volví a hablar con él ni a escuchar su voz”, dijo la mujer a El Paso Times. “Es terrible lo que nos hicieron”, añadió.

Según relató, había rogado repetidamente que la dejaran ver a su esposo, sdespués de que su hija le dijera que estaba gravemente enfermo. Sin embargo, la colocaron en un vuelo de deportación el 28 de noviembre, desde El Paso, en Texas, a Guatemala.

La pareja tenía 25 años de matrimonio y vivían en Florida Cortesía para El Paso Times - Cortesía para El Paso Times

Ya en su pueblo natal, Q’anjob’al, en las tierras altas de la nación, se enteró del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 3 de diciembre. “Es un gran dolor para mí”, dijo Pedro Juan. “Nunca imaginé que esto iba a pasar cuando nos atraparon”, agregó.

Cristóbal Andrés emigró a Estados Unidos en 2002 en busca de trabajo. Su esposa y sus cuatro hijas se unieron a él en 2007. La pareja llevaba 25 años de casados y había operado una guardería en las afueras de Miami, en Florida, durante la última década.

Ahora, el hombre es recordado como el primer inmigrante que muere bajo custodia en el centro de detención Camp East Montana.

El ICE informó sobre la muerte del inmigrante guatemalteco

A través de un comunicado, el ICE dio a conocer el fallecimiento del inmigrante de Guatemala. De acuerdo con el reporte, murió el Hospital de Providence East, a la edad de 48 años, y “el personal médico la atribuyó a una insuficiencia hepática y renal natural”.

Lucía Pedro Juan llora la muerte de su esposo; buscan que su cuerpo regrese a Guatemala Omar Ornelas para El Paso Times - Omar Ornelas para El Paso Times

Asimismo, señalan que desde el momento en que se notificó la crisis de salud del detenido, “el personal médico de ICE se aseguró de que recibiera atención constante y de alta calidad”. Sin embargo, su viuda señala que gozaba de buena salud antes de ingresar al centro de detención.

El 14 de noviembre, un juez de inmigración había ordenado la deportación de Cristóbal Andrés a Guatemala. Durante los días siguientes, el personal médico del Campamento East Montana lo atendió por diversas afecciones. Dos días después, ingresó al hospital debido a niveles bajos de sodio, luego, le diagnosticó hiponatremia.

“Los médicos continuaron el tratamiento e intentaron identificar el origen de la infección, ya que su estado seguía deteriorándose y permanecía séptico”, señala el documento del ICE.

Fue intubado y el 24 de noviembre fue incluido en la lista de espera para trasplante de hígado y recibió diálisis y cuidados paliativos. Para el 26 de noviembre se informó que recibía hemodiálisis y recibió la visita de un sacerdote.

Continuó así hasta el primer día de diciembre, cuando fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a hipotensión. Le diagnosticaron insuficiencia renal y hemorragia interna y finalmente fue declarado muerto el 3 de diciembre.

La mujer describe su sufrimiento y la muerte de su esposo como una tragedia estadounidense Omar Ornelas para El Paso Times - Omar Ornelas para El Paso Times

Repatriación: lo que ahora pide la familia

El Paso Times explicó que la familia ha hablado con el gobierno guatemalteco sobre la repatriación del cuerpo de Cristóbal Andrés. Sus familiares, esposa y padres, buscan que reciba un entierro católico en su ciudad natal. Pero Pedro Juan precisó que no había dinero para el proceso.

Añadió que una funcionaria del ICE le comentó que si no reclamaban el cuerpo ni pagaban, este sería incinerado en contra de la voluntad de la familia. Explicó que exigían 6000 dólares para repatriarlo.