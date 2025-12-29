A pedido de Trump: el ICE cambia de táctica y cuadruplica los arrestos de migrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) redefinió su forma de operar durante el segundo mandato de Donald Trump y dejó de priorizar detenciones en cárceles locales para intensificar arrestos directos en comunidades. El cambio derivó en un aumento significativo de capturas en el marco del objetivo oficial de incrementar las deportaciones a gran escala.

Del control en cárceles a los operativos en comunidades: el cambio estratégico del ICE

Durante los primeros meses de la segunda administración de Trump, el discurso oficial se enfocó en la detención y expulsión de inmigrantes considerados peligrosos, en especial aquellos con antecedentes penales graves. Sin embargo, con el correr de los meses, el alcance de las acciones se amplió y comenzó a incluir a personas cuyo único incumplimiento era no haber regularizado su situación migratoria.

El ICE pasó de realizar capturas en centros penitenciarios a ejecutar operativos en espacios públicos Flickr/usicegov

Este giro quedó reflejado en los datos internos del ICE, que muestran un crecimiento sostenido de los llamados “arrestos en libertad”, es decir, detenciones realizadas fuera de cárceles o prisiones, en espacios públicos, domicilios particulares o lugares de trabajo.

De acuerdo con un análisis de The Washington Post, históricamente, la agencia federal concentró gran parte de su actividad en cárceles locales y estatales. Allí, los agentes tomaban custodia de inmigrantes una vez que habían cumplido una condena o finalizado un proceso penal. Este método requería menos recursos y permitía focalizarse en personas ya identificadas por el sistema judicial.

Lo que es diferente en la estrategia del ICE 2025

La estrategia actual se aparta de ese esquema. Bajo las nuevas directrices, los agentes pasaron a rastrear activamente a inmigrantes dentro de las comunidades, sin esperar su paso por el sistema penal. Esto implicó un despliegue más amplio, con operativos simultáneos en barrios residenciales, zonas comerciales y centros urbanos.

“Eso concuerda con el mandato de Trump de expulsar a cualquier persona en el país que no tenga autorización”, dijo Sarah Saldaña, quien se desempeñó como directora del ICE durante la presidencia de Barack Obama, en una entrevista con The Washington Post. “Para mí, eso es un desperdicio de recursos”, agregó.

Entre junio y mediados de octubre se registraron 67.800 detenciones en ambientes comunitarios Flickr/usicegov

El perfil de los migrantes detenidos por el ICE

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que la prioridad es la expulsión de delincuentes violentos, los datos disponibles analizados por el medio estadounidense muestran un escenario más amplio. Más del 60% de las personas arrestadas en operativos comunitarios entre junio y octubre de 2025 no contaban con condenas penales ni causas judiciales abiertas.

Entre quienes sí tenían antecedentes, una proporción relevante correspondía a infracciones menores, como violaciones de tránsito. Este patrón alimentó el debate sobre el uso de recursos federales y el alcance real de los objetivos planteados por la administración.

“Este cambio de táctica está relacionado con el proceso en curso de la Casa Blanca para aumentar las cifras, y la forma más fácil de hacerlo es adoptar enfoques más amplios”, aseguró Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de la agencia federal durante la administración Biden, a The Washington Post.

El 60% de quienes fueron capturados en operativos comunitarios desde junio carecían tanto de condenas judiciales como de procesos penales activos Flickr/usicegov

Por su parte, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que el 70% de los arrestados son inmigrantes con algún tipo de condena, ya sea en EE.UU. o en su país de origen. “A nivel nacional, nuestras fuerzas del orden atacan a los peores de los peores inmigrantes ilegales delincuentes, lo que incluye asesinos, violadores, pandilleros, pedófilos y terroristas”, explicó.

Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EE.UU. en el Instituto de Política Migratoria aseguró que el ICE detiene a lo peor de lo peor, pero que también “arrestan a mucha gente que no tiene cargos ni condenas penales, o que tiene condenas relativamente menores”.

El DHS aseguró que el enfoque está centrado en capturar "lo pero de lo peor" entre los inmigrantes Flickr/usicegov

Los resultados de la nueva estrategia de detención del ICE

El resultado inmediato de esta nueva estrategia fue un aumento abrupto de detenciones fuera de custodia. Según el medio estadounidense, entre junio y mediados de octubre, los arrestos de este tipo alcanzaron las 67.800 personas, más del doble que en los cinco meses anteriores.

Septiembre fue uno de los puntos más altos del período, con alrededor de 17.500 detenciones en comunidades. Además, se registraron 21 días en los que la agencia realizó más de 1000 arrestos diarios, una cifra inédita en años recientes.

Según las cifras oficiales del DHS, además de los arrestos, más de 622 mil inmigrantes fueron expulsados del país norteamericano y cerca de 1,9 millones optaron por abandonar Estados Unidos de manera voluntaria durante todo el 2025.

La agencia subrayó que las operaciones apuntaron a individuos considerados prioritarios y resaltó la cooperación con fuerzas de seguridad estatales y locales a través de acuerdos firmados bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.