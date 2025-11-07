LA NACION en Doral: tras el fin del TPS, miles de migrantes venezolanos en EE.UU. quedan con estatus irregular

MIAMI.- A 15 minutos al noroeste del aeropuerto de Miami, en la ciudad de Doral, que según el último censo tiene 84.000 residentes, casi el 40% es de origen venezolano. En este distrito que alberga al popular Dolphin mall, se habla más español que inglés, el aroma a arepas de maíz emana de comercios y estaciones de servicio, y abundan camisetas y gorras con las franjas amarillas, azules y rojas. Doral, también conocida como Doralzuela, y se convirtió en el nuevo hogar de muchos venezolanos de la diáspora que llegaron a Estados Unidos. Pero este viernes 7 de noviembre entra en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para ciudadanos venezolanos, lo que llevó a que muchos ya comenzaran a abandonar el país.

El tradicional lugar de encuentro de Doral hoy está desierto por temor a las redadas

Cuando el presidente Hugo Chávez murió en 2013, unos 2500 venezolanos se reunieron afuera de El Arepazo, el típico punto de concentración de los exiliados. Pero ahora, ya nadie protesta ni festeja allí afuera por miedo a las redadas. “Cuando Corina Machado (activista venezolana opositora a Maduro) ganó el Nobel de las Paz, usualmente eso hubiese sido una euforia, aquí no hay que convocar a nadie, esto se inunda de gente. Pero ahora no pasó nada, nada”, cuenta el dueño de El Arepazo, Alexis Mogollón, quien confirma que negocios como el suyo han visto caer sus ventas al piso por completo.

El Arepazo es el punto de reunión de los venezolanos en Miami, pero por miedo al ICE ya nadie protesta ni festeja Alie Skowronski - Miami Herald

“Seguimos subsistiendo porque aquí hay una estación de gasolina. La gente no sale, muchos se ha ido a Europa o Venezuela, y a muchos los han deportado. Aquí nunca vinieron a hacer nada, pero la gente no viene. Recibo llamados de conocidos preguntando si hay redadas, y no quieren enfrentarse a una situación engorrosa”, dice Mogollón.

El Arepazo es un centro de concentración clásico de los venezolanos, un centro de operaciones, pero ahora allí se ve el bajón. “El negocio como tal tiene poca afluencia de personas, mientras que cuando hubo reclamos pertinentes a Venezuela tenía una gran concentración de gente buscando reacción. Ahora no se encuentra a nadie, todos tienen miedo”, cuenta a LA NACION José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), una organización que fundó en 2008 para ayudar a sus conciudadanos que llegaban exiliados a encontrar la vía legal para poder residir en Estados Unidos.

Colina explica que “la alcaldía de Doral tomó la decisión de colaborar con la policía, con lo cual los venezolanos tienen miedo de estar en la calle, porque tanto la policía como autoridades migratorias pueden agarrar gente y someterlos a un proceso que empieza con una detención y termina en la deportación”.

Doral es parte de la extensa lista del ICE para colaborar con agentes de migración bajo el programa 287(g) Imagen compuesta

Las políticas migratorias de Trump han generado un impacto en Doral, donde paradójicamente la mayoría de los votantes lo apoyaron en las elecciones de 2024. En ese distrito, Trump derrotó a la exvicepresidenta Kamala Harris por 23 puntos y logró que el condado de Miami-Dade se volviera republicano por primera vez desde 1988. Mogollón es uno de ellos. Hoy ciudadano americano, votó por Trump porque “la economía venía mal. Pensé que venía a salvarnos y cambiar todo esto. Lastimosamente, ahora todos estamos viviendo lo que sucede”, acota.

El TPS para venezolanos pende de un hilo

Si bien aquellos venezolanos que votaron ya tienen la nacionalidad americana, ahora ven cómo amigos y familiares empiezan a hacer el equipaje para irse hacia otras latitudes. El gobierno actual revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y canceló programas de inmigración humanitaria que permitían a cientos de miles vivir y trabajar legalmente en el país.

El TPS permite a personas de países que enfrentan circunstancias excepcionales, como desastres naturales o crisis humanitarias, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Debe renovarse cada 18 meses. Más de 600 mil venezolanos tienen TPS, un 66% de la comunidad en los Estados Unidos.

Muchos venezolanos se quedaron sin TPS este viernes 7 de noviembre Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Ahora el tiempo se agota para miles de ellos, ya que este viernes 7 de noviembre es el vencimiento del TPS que deja más de 250 mil personas en un limbo migratorio. Aquellas que estaban protegidas pierden ese estatus legal temporal y quedan con estatus ilegal.

Diferentes asociaciones en EE.UU. presentaron amparos para evitar la anulación del permiso, pero el 3 de octubre la Corte Suprema confirmó que los venezolanos con TPS pasarán a ser indocumentados.

“Las autoridades han dicho que hay un 10% menos de venezolanos en el Doral, una ciudad que es de las más jóvenes del sur de Florida, cuya parte del tejido social son los venezolanos que invirtieron, abrieron negocios o consumen. Más allá de aquellos que entraron y violaron la ley, esta decisión deja a venezolanos que entraron de manera correcta, por el aeropuerto, que son la mayoría, sin estatus migratorio“, explica Helene Villalonga, presidente de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), quien lucha desde hace más de diez años y ha ido hasta el Congreso para lograr una vía legal para que los exiliados puedan quedarse y trabajar en Estados Unidos.

"Algunos están tratando de mudarse a otros estados como California o Chicago, en Illinois. El problema es que hace muchos años que no tenemos consulado, y no nos aceptan en otros países con pasaporte vencido. Muchos venezolanos han tratado de emigrar a Europa, pero son apátridas. Para muchos de ellos, volver a Venezuela podría ser peligroso por sus vidas”, agrega.

“La inmigración se frenó al 100%”

Los residentes que quedan ahora en situación de indocumentados son desde inversores hasta trabajadores. “Los venezolanos no sirven para vivir en la sombra o escondidos, que usualmente sí lo puede hacer el centroamericano. El venezolano, por lo general, tiene su negocio, los chicos en el colegio, tienen carro, entonces es difícil esconderse y han decidido ante esa angustia emigrar a otro país”, aporta Colina, e ilustra que la persona que tiene un negocio propio está viendo la manera de venderlo y empezar una vida nueva en otro país. Quien es solo un empleado trata de irse a otro estado y apenas el 5% analiza volver a Venezuela.

“El grueso que se ha ido de Doral es producto de que solo tenían TPS. Los que tienen asilo pendiente se quedan para ver si pueden defender su caso” cuenta Colina, y “la inmigración se frenó al 100%. El trámite en el aeropuerto es hostil, nadie quiere venir a Estados Unidos”, alega.

En las escuelas de Doral se nota la diáspora. “Hasta el año pasado estábamos a capacidad completa con aproximadamente 1200 estudiantes. Hoy tenemos 940. La escuela pública es la que más pierde gente por la inmigración. En todas las escuelas está pasando lo mismo en el Doral, las escuelas públicas están perdiendo estudiantes. Cuando empiezan a bajar los números de alumnos también se empiezan a perder maestros, porque es proporcional la cantidad de maestros por estudiantes”, sostiene M, una maestra de High School que prefirió mantener su anonimato.

En Doral, Florida, muchos venezolanos que apoyaron a Trump ahora se sienten traicionados por la eliminación del TPS y la falta de respuestas X (@MazaComm)

La docente afirma que no sabe por qué hay menos asistentes a la escuela. “Pueden haber emigrado o pueden estar en la casa haciendo home school. No están, pero no sabemos por qué. Sí sabemos que los Seniors y sus familias, los que están en el último año y van a ir a la universidad, están evaluando irse a Europa, sobre todo a España”, aporta. La escuela es gratuita y no hace falta que el niño tenga seguro social, mientras que la universidad pública es paga y debe tener una residencia legal para anotarse.

Los precios de los alquileres también han bajado en Doral, y hay más oferta, pero no es propio del lugar ni podría adjudicarse a la diáspora venezolana, es una tendencia para todo el estado. Coinciden con un incremento general de la oferta de viviendas en todo el sur de la Florida.

A nivel estatal, informes del mercado inmobiliario señalan que la vacancia multifamiliar en la Florida pasó de 5,8% en el mes de mayo del 2024 a un 6,9% en la misma fecha del 2025.

Según datos del censo estadounidense, el número de personas de origen venezolano que viven en Estados Unidos se disparó un 950% entre 2000 y 2024, pasando de tan solo 95.000 a más de 903 mil.