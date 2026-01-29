El pastor mexicano que vive en Minneapolis y reparte alimentos a migrantes que tienen miedo al ICE en EE.UU.

Un pastor mexicano que emigró a Estados Unidos hace más de dos décadas, inició un proyecto solidario de ayuda a las familias migrantes en Minneapolis. Actualmente, él y otros miles de voluntarios han brindado asistencia alimentaria a miles de personas.

El pastor que reparte alimentos para combatir al ICE en Minneapolis

El pastor mexicano Sergio Amezcua pensó en comenzar un programa de ayuda para las familias migrantes ante la presencia de agentes del ICE en Minneapolis, Minnesota, según consignó El País.

Sergio Amezcua es un pastor de origen mexicano que lidera un programa solidario de apoyo a familias migrantes (Facebook/Sergio Amezcua)

Se trata de un religioso cristiano, de 46 años de edad, que es un empresario dedicado al negocio de los seguros. Llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 28 años y se convirtió al cristianismo hace 17 años.

La idea del proyecto solidario surgió a principios de diciembre de 2025 tras los anuncios del presidente Donald Trump vinculados al despliegue de agentes de inmigración en la “Tierra de los 10.000 lagos”.

Amezcua decidió enviar un mensaje a través de las redes sociales para reclutar a otras familias que quisieran ayudar, aunque nunca esperó que los voluntarios sumaran más de 2000, y que a solo semanas de lanzar el proyecto unas 28.000 familias solicitaran ayuda.

Hasta el momento, el pastor mexicano ha conseguido brindar asistencia a 16.000 familias, al distribuir 100 toneladas de comida a la semana, y pretende extender la ayuda a recaudaciones en efectivo que permitan a los migrantes pagar sus alquileres.

La organización de Sergio Amezcua recibe donaciones de alimentos los días martes y jueves, y también dinero a través de su sitio web, en donde los montos van desde los US$25 hasta los US$100 o más.

Cómo obtener ayuda del pastor Sergio Amezcua en Minneapolis

El pastor Sergio Amezcua gestiona la recepción de solicitantes de asistencia a través de la iglesia que fundó en 2011, la cual recibe el nombre de Dios Habla Hoy y está en redes sociales como DHH Church.

El programa de Sergio Amezcua ha brindado ayuda alimentaria a más de 16.000 familias (Facebook/DHH Church)

Este edificio ubicado en 5728 Cedar Av. S, Minneapolis, MN, United States, 55417 es el actual centro de operación de la logística solidaria, y se mantiene abierto de lunes a sábado.

Las personas pueden solicitar ayuda a través de su sitio web, en donde deberán llenar un registro con datos como su nombre completo, correo electrónico, número de celular y el número de personas que hay en su familia.

El País señala que la asistencia alimentaria consiste principalmente en la entrega de verduras, legumbres, leche, pollo, cereales, pan y ensaladas, entre otras cosas.

Además, los voluntarios reparten los alimentos los días lunes, los miércoles y los viernes. Y la ayuda no está exclusivamente limitada a las familias de inmigrantes indocumentados, sino también a las de ciudadanos estadounidenses que ya no reciben programas sociales.

Otros programas de ayudas a migrantes en Minneapolis

En Minneapolis y otras partes de Minnesota existen organizaciones que brindan diferentes tipos de asistencia a los migrantes.

Además del pastor Sergio Amezcua, existen otras organizaciones de apoyo a migrantes en Minneapolis, Minnesota (Facebook/Sergio Amezcua)

Por ejemplo, el grupo de Inmigration Advocates brinda asistencia y servicios legales a los grupos de migrantes que cumplan con los requisitos.

A través de un programa de voluntarios se ofrece ayuda a bajo costo en materia de ajuste de estatus, solicitudes de asilo, naturalización, ciudadanía, peticiones familiares, entre otras.

También existe la organización de Comunidades Latinas Unidas en Servicio (CLUES), que brinda diferentes servicios a las familias migrantes que lo necesiten, con programas dirigidos a fomentar el arte y la cultura o a preservar la salud y el bienestar.

Asimismo, el Centro de Derecho para Inmigrantes de Minnesota (ILCM) es una organización sin fines de lucro que brinda representación legal gratuita en materia de inmigración a inmigrantes y refugiados de bajos ingresos en Minnesota.