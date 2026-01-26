Qué documentos debe mostrar un migrante con más de dos años en Estados Unidos si comete una infracción de tránsito

Los inmigrantes que residan en Estados Unidos tienen derechos ante cualquier autoridad federal o local. Incluso si una persona no cuenta con estatus migratorio legal, existen alternativas durante una detención por infracción de tránsito. Estas son las opciones disponibles para quienes llevan más de dos años en ese país.

Qué hacer si no tengo estatus migratorio legal en EE.UU.

El National Immigration Law Center, una organización que defiende los derechos de inmigrantes de bajos ingresos, hizo una serie de recomendaciones. Los expertos aseguraron que, con base en las leyes federales, una persona sin estatus legal vigente, pero con estadía de más de dos años en el país, puede presentar estos documentos:

Contrato de alquiler.

Registros escolares, médicos o de la iglesia con dirección.

Correspondencia con matasellos que indique fecha.

Otros documentos con nombre, domicilio y fecha.

Los migrantes que cometan una infracción podrían verse afectados por su estatus migratorio Freepik

La finalidad es que el implicado muestre a las autoridades que realizan la detención un comprobante de que ha vivido en EE.UU. por al menos dos años. “Esto puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez”, dijo la agencia.

Sin esa prueba, la persona podría enfrentar un procedimiento migratorio más rápido, con menos instancias de revisión judicial.

Qué documentos deben mostrar los migrantes con estatus legal

Los inmigrantes que sí tienen un estatus legal solo deben presentar uno de los siguientes documentos:

Green card.

Documento que avale un asilo o estatus de refugiado.

Visa válida.

Estatus protegido temporal vigente.

Es importante recalcar que la ley obliga a los residentes permanentes y los no inmigrantes a portar su documentación válida. Sin embargo, el National Immigration Law Center recomienda nunca mostrar el original, sino enseñar copias cuando sea posible.

El DMV es la entidad encargada de regular el tránsito en EE.UU. (Unsplash)

Si tiene un caso de inmigración abierto en EE.UU.

Los extranjeros que son detenidos y no cuentan con un estatus legal vigente, pero sí tienen un caso abierto, también poseen una serie de alternativas. Deben tener a la mano una copia del documento que demuestre que solicitó un estatus legal:

Solicitud de asilo.

Caso abierto en una corte de inmigración.

Apelación inmigratoria.

Otras recomendaciones para inmigrantes en EE.UU.

Los abogados de inmigración de la agencia citada dieron consejos a todos los migrantes para evitar complicar su caso. Si se les detiene por una infracción de tránsito, pueden mostrar sus documentos; sin embargo, hay que seguir estas recomendaciones:

Siempre hacer una copia de los papeles y guardar los originales en un lugar seguro.

y guardar los originales en un lugar seguro. Decirle a un familiar dónde encontrar los documentos en caso de una emergencia.

en caso de una emergencia. Ejercer el derecho a guardar silencio y no proporcionar información adicional sobre el lugar de nacimiento.

Los migrantes con green card o visa pueden mostrarla al momento de ser detenidos Freepik - Freepik

Cuáles son los migrantes que tienen una excepción

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que una de las consecuencias de la presencia ilegal en territorio norteamericano es ser declarado “inadmisible”. Sin embargo, hay excepciones previstas en la ley.

Asilados y solicitantes de asilo . El tiempo en el que una solicitud de asilo genuina está en trámite no cuenta como presencia ilegal.

. El tiempo en el que una solicitud de asilo genuina está en trámite no cuenta como presencia ilegal. Menores . Los menores de 18 años de edad no acumulan presencia ilegal.

. Los menores de 18 años de edad no acumulan presencia ilegal. Beneficiarios de Unificación Familiar . Las personas que tienen protección bajo el programa de Unificación Familiar no acumulan presencia ilegal.

. Las personas que tienen protección bajo el programa de Unificación Familiar no acumulan presencia ilegal. Cónyuges e hijos maltratados . Los autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer y sus dependientes no acumulan presencia ilegal “si pueden demostrar una conexión sustancial entre la agresión y la violación de los términos de la visa de no inmigrante del extranjero”.

. Los autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer y sus dependientes no acumulan presencia ilegal “si pueden demostrar una conexión sustancial entre la agresión y la violación de los términos de la visa de no inmigrante del extranjero”. Víctimas de formas graves de trata de personas. Si demuestran que están en EE.UU. por esta causa no acumulan presencia ilegal.