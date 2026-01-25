IRS en Nueva York: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

La temporada tributaria de 2026 comenzará pronto en Nueva York y el resto de Estados Unidos con cambios importantes. Bajo la ley federal, los inmigrantes deben presentar sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que ya definió los plazos para este año.

Qué deben saber los inmigrantes en Nueva York sobre la declaración de impuestos

Según la agencia, el lunes 26 de enero será el primer día en el que los contribuyentes podrán presentar sus declaraciones, correspondientes al año fiscal 2025. Quienes estén obligados a declarar sus ingresos deben enviar sus presentaciones, sin importar su estatus migratorio.

En 2026, el IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el miércoles 15 de abril de 2026. Hasta ese día, las personas deben presentar su declaración y pagar cualquier saldo adeudado.

Este año, el IRS proyecta recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas. En caso de no poder cumplir en tiempo, existe la posibilidad de solicitar prórrogas, pero estas no eximen del saldo de los impuestos calculados.

En Nueva York, los contribuyentes también deben presentar su declaración de impuestos estatal. Esto se hace ante el Departamento de Impuestos y Finanzas (Nysdtf, por sus siglas en inglés).

A diferencia de otras jurisdicciones, la Gran Manzana también tiene su propio impuesto sobre la renta personal. Para facilitar el proceso, se calcula y se paga dentro de la misma declaración estatal (Formulario IT-201 para residentes).

Los cambios más importantes para la declaración de impuestos 2026 en Nueva York

En el Estado Imperial, así como en el resto del país norteamericano, un punto relevante del calendario 2026 corresponde al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

De acuerdo con la ley vigente, un ITIN vence si no se usa en una declaración federal en tres años consecutivos, por lo que expira el 31 de diciembre posterior al tercer año de no uso.

Las personas en Nueva York deben presentar su declaración de impuestos federal y estatal, sin importar si son inmigrantes o ciudadanos Freepik - Freepik

Utilizar un ITIN vencido puede retrasar el procesamiento y afectar el acceso a beneficios fiscales permitidos por la ley.

En un comunicado oficial, la agencia señaló: “Los sistemas de información se actualizaron para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante esta temporada“.

Por otro lado, bajo la “One Big Beautiful Bill Act” entraron en vigor ciertos cambios clave. Una de las modificaciones más llamativas corresponde a la introducción de deducciones específicas sobre ciertos tipos de ingresos.

La legislación federal establece que algunos trabajadores podrían ser elegibles para deducciones vinculadas a propinas calificadas y horas extra, con límites y condiciones específicas.

No obstante, determinados beneficios cuentan con requisitos adicionales, como tener un número de Seguro Social válido.

Los inmigrantes que no cuenten con un número de Seguridad Social en Nueva York pueden usar un ITIN Freepick

Además, la agencia modificó términos de la deducción de intereses pagados por préstamos de autos. Con los nuevos cambios se permite deducir hasta US$10.000 por intereses de préstamos destinados a vehículos de uso personal.

Para aplicar, el IRS puede usar el número de identificación del vehículo o la etiqueta del fabricante para verificar que el automóvil haya sido ensamblado en Estados Unidos, junto con otros requisitos.

En Nueva York: la ley sobre los taxes de los inmigrantes

La ley federal que aplica en Nueva York como en el resto del país determina que declarar impuestos no es una opción voluntaria. Todo aquel que obtiene ingresos debe reportarlos ante el IRS, incluso si no cuenta con un número de Seguro Social.

Las personas que no declaren sus impuestos en el Estado Imperial cuando existe el deber legal están sujetas a sanciones económicas, intereses acumulados y procesos de cobro por parte de la autoridad fiscal.

Todas las personas, tanto inmigrantes o ciudadanos, que no declaren sus impuestos en Nueva York pueden ser sancionadas Freepik

Los ingresos de los trabajadores son registrados por el IRS a través de formularios como el W-2 o el 1099, enviados por empleadores y plataformas de pago.

Por este motivo, la omisión de la declaración no impide que la agencia detecte entradas de dinero no reportadas y emita notificaciones formales.